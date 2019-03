Nielsen defiende el muro y la tolerancia cero en la frontera sur: "Debemos terminar con la cadena de miseria humana"

Separación de familias

Respecto a la muerte de niños migrantes, Nielsen repondió: "¿Cuántos niños murieron bajo mi tiempo en el cargo? Tres", respondió. "No, no he hablado con sus familias".

"Cadena de miseria humana"

"No sé si usted no sabe lo que pasa en la frontera o está pasando sin que usted lo sepa. Pero yo he visto con mis propios ojos a personas que piden asilo y que los envían de regreso. Lo he visto: No les ofrecen información, no los asisten, les dicen 'si no viene de visita, por favor retirese' y eso es en contra de la ley de asilo", acusó la demócrata por California, Nanette Barragán.