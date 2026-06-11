Ice De la tragedia al drama migratorio: pierde a su hija en un accidente y termina en manos de ICE Un choque vial originó que una madre de familia enfrentara una doble realidad al tratar de salir adelante luego de las lesiones causadas durante un accidente. y evitar su deportación por parte de las autoridades migratorias que la detuvieron cuando acudió a una cita de rutina en Nashville, Tennessee

Video Liberan a madre colombiana detenida por ICE tras tragedia familiar

En octubre de 2024, Laura Ramírez y su hija Emilly se trasladaban en un scooter eléctrico en Nolensville Pike, Nashville, Tennessee. El viaje lo realizaban en el carril confinado para bicicletas con dirección a Paragon Mills Road.

Su recorrido era normal y sin contratiempos. Pero todo cambió cuando un vehículo invadió la zona confinada por la que se trasladaban e impactó el scooter. Al lugar llegaron equipos de seguridad y asistencia.

PUBLICIDAD

La menor de 10 años fue llevada al hospital pediátrico de Vanderbilt, donde después murió. La madre perdió el conocimiento y tuvo múltiples lesiones, por lo que fue trasladada al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

Video Agentes rescataron a un bebé de dos meses de un vehículo cerrado bajo el calor en Buckeye

El luto bajo arresto del ICE

El diagnóstico de los médicos para Laura fue devastador: tenía las piernas rotas y pérdida de la audición de un oído.

Lo delicado del estado de salud de Laura no le permitió despedirse de su hija. Las cosas se agravaron cuando iniciaron las investigaciones. El c hofer que las impactó se dio a la fuga.

La madre de la menor era el principal testigo del percance automovilístico, así como de la muerte de su Emily. Al ser dada de alta, acudió a una cita de rutina en Nashville, Tennessee, donde fue arrestada por agentes migratorios.

En detención, el Departamento de Seguridad Nacional pidió su deportación alegando que el proceso de las visas humanitarias para las víctimas de crímenes no existiría en el futuro bajo la administración presidencial de Trump.

Video Una persecución de agentes de ICE contra un vehículo en el que viajaba un presunto indocumentado termina con choque en el barrio Dunning



Su caso llegó al congresista por Texas Joaquín Castro hasta involucrarse en el caso.

“Ellos ignorarán las leyes que no les gustan e incluso las inventan”, dijo el abogado en entrevista con N+ Univisión refiriéndose al Departamento de Seguridad Nacional.

El congresista que la ayudó

La ayuda de Castro fue primordial para que Laura obtuviera su libertad cuatro meses y diez días después de su detención.

“Una verdadera injusticia, así que me alegra que la hayan liberado”, comentó Joaquín Castro.

PUBLICIDAD

Al recordar su estadía en detención, Laura recuerda que la memoria de su hija Emily le dio fuerzas para soportar el encierro.

“El lugar es muy cruel y hace que tú retrocedas mucho emocionalmente; Emily fue muy importante en todas las etapas de mi vida, pero en esta fue aún más fuerte. Ella fue mi amuleto de la buena suerte”, explica.