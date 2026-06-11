De la tragedia al drama migratorio: pierde a su hija en un accidente y termina en manos de ICE
Un choque vial originó que una madre de familia enfrentara una doble realidad al tratar de salir adelante luego de las lesiones causadas durante un accidente. y evitar su deportación por parte de las autoridades migratorias que la detuvieron cuando acudió a una cita de rutina en Nashville, Tennessee
En octubre de 2024, Laura Ramírez y su hija Emilly se trasladaban en un scooter eléctrico en Nolensville Pike, Nashville, Tennessee. El viaje lo realizaban en el carril confinado para bicicletas con dirección a Paragon Mills Road.
Su recorrido era normal y sin contratiempos. Pero todo cambió cuando un vehículo invadió la zona confinada por la que se trasladaban e impactó el scooter. Al lugar llegaron equipos de seguridad y asistencia.
La menor de 10 años fue llevada al hospital pediátrico de Vanderbilt, donde después murió. La madre perdió el conocimiento y tuvo múltiples lesiones, por lo que fue trasladada al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.
El luto bajo arresto del ICE
El diagnóstico de los médicos para Laura fue devastador: tenía las piernas rotas y pérdida de la audición de un oído.
Lo delicado del estado de salud de Laura no le permitió despedirse de su hija. Las cosas se agravaron cuando iniciaron las investigaciones. El c hofer que las impactó se dio a la fuga.
La madre de la menor era el principal testigo del percance automovilístico, así como de la muerte de su Emily. Al ser dada de alta, acudió a una cita de rutina en Nashville, Tennessee, donde fue arrestada por agentes migratorios.
En detención, el Departamento de Seguridad Nacional pidió su deportación alegando que el proceso de las visas humanitarias para las víctimas de crímenes no existiría en el futuro bajo la administración presidencial de Trump.
Su caso llegó al congresista por Texas Joaquín Castro hasta involucrarse en el caso.
“Ellos ignorarán las leyes que no les gustan e incluso las inventan”, dijo el abogado en entrevista con N+ Univisión refiriéndose al Departamento de Seguridad Nacional.
El congresista que la ayudó
La ayuda de Castro fue primordial para que Laura obtuviera su libertad cuatro meses y diez días después de su detención.
“Una verdadera injusticia, así que me alegra que la hayan liberado”, comentó Joaquín Castro.
Al recordar su estadía en detención, Laura recuerda que la memoria de su hija Emily le dio fuerzas para soportar el encierro.
“El lugar es muy cruel y hace que tú retrocedas mucho emocionalmente; Emily fue muy importante en todas las etapas de mi vida, pero en esta fue aún más fuerte. Ella fue mi amuleto de la buena suerte”, explica.
En libertad, Laura reconoce que los recuerdos de la detención la perturban, pero dice que tiene que seguir adelante en memoria de su pequeña Emilly, de la que no se pudo despedir.