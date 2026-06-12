Turismo Maternidad bajo la lupa: EEUU endurece controles para mujeres embarazadas que buscan ciudadanía para sus hijos Las investigaciones realizadas por las autoridades estadounidenses han permitido identificar redes internacionales dedicadas a facilitar el turismo de maternidad a mujeres extranjeras interesadas en viajar al país para dar a luz

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El gobierno del presidente Donald Trump intensificó las acciones contra el llamado turismo de maternidad, una práctica mediante la cual mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos para dar a luz con el fin de que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

La nueva ofensiva incluye la cancelación de cientos de visas de visitante y el fortalecimiento de las investigaciones para detectar redes internacionales dedicadas a organizar este tipo de viajes. De acuerdo con datos difundidos por las autoridades, desde 2024 fueron identificados más de un centenar de casos en África y más de 400 en Europa relacionados con esta práctica.

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Para algunos residentes, las medidas responden a una preocupación legítima. "Hay mucha gente aprovechada sí, que viene a tener al niño aquí", afirmó Lucero Lázaro.

El Departamento de Estado informó que reforzará los controles sobre las visas de visitante y continuará con las acciones para desmantelar organizaciones que promueven estos viajes. En un comunicado, la dependencia reiteró que "ningún extranjero tiene permitido obtener una visa de visitante con el propósito principal de adquirir la ciudadanía estadounidense para un hijo al dar a luz en los Estados Unidos".

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Redes internacionales ofrecen asesoría para obtener visas y organizar nacimientos

Las investigaciones realizadas por las autoridades estadounidenses han permitido i dentificar estructuras dedicadas a facilitar el turismo de maternidad a embarazadas interesadas en viajar al país para dar a luz.

Según el gobierno, estas organizaciones ofrecen asesoría para aprobar entrevistas consulares, ayudan a conseguir alojamiento temporal y coordinan servicios médicos relacionados con los partos.

Aunque dar a luz en Estados Unidos no constituye un delito, las autoridades consulares tienen facultades para negar o revocar visas cuando concluyen que el solicitante ocultó información o falseó el propósito real de su viaje.

"Y si das a luz dentro de Estados Unidos con una intención diferente, que sería otorgarle la ciudadanía a tu hijo, ahí es donde estuvieras bajo la interpretación del gobierno invalidando la ley de inmigración", explicó el abogado Haim Vásquez.

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Familias que recurrieron a la práctica argumentan su decisión

Mientras las autoridades endurecen su postura, algunas personas que recurrieron al turismo de maternidad aseguran que actuaron por el bienestar de su familia y sin representar una carga para el sistema estadounidense.

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Un hombre, que pidió permanecer en el anonimato, aseguró que la decisión benefició a su familia y que asumió personalmente todo s los costos relacionados con el nacimiento de su hijo en Estados Unidos.

"Cubrí todos mis gastos, nunca representé un cargo a la administración", afirmó. "Necesitaba una manera de poderle garantizar a mis hijos la manera de salir del país si las cosas se siguen complicando".

Las autoridades estadounidenses no cuentan con una cifra exacta sobre cuántos nacimientos están vinculados al turismo de maternidad, aunque sostienen que las investigaciones continúan en distintas regiones del mundo.