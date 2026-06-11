Detenido Madre deportada regresa a EEUU para despedir a Orlin Hernández, niño asesinado por su tío en Florida Wendy Hernández regresó temporalmente a Estados Unidos con un permiso humanitario para asistir al funeral de su hijo, el niño de 3 años que quedó al cuidado de su tío político luego de que su mamá y su tía fueran detenidas por agentes de ICE

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El dolor, las flores y los globos blancos acompañaron el último adiós a Orlin Hernández, el niño hondureño de 3 años cuya muerte conmocionó a la comunidad migrante de Pensacola, Florida, después de que las autoridades acusaran a su tío, Samuel Maldonado Erazo, de haberlo sometido a un prolongado periodo de abuso que terminó con su vida.

Tres meses después de su fallecimiento, familiares, amigos y miembros de la comunidad se reunieron para despedir al menor en un funeral abierto al público que posteriormente continuó de manera privada durante la sepultura.

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La muerte de Orlin atrajo atención nacional debido a las circunstancias que rodearon el caso. Su madre, Wendy Hernández, había sido arrestada por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y deportada a Honduras semanas antes de que ocurriera la tragedia.

Wendy Hernández fue detenida junto a su hermana Osiris Reyes por las autoridades migratorias. Tras los arrestos, Orlin quedó bajo el cuidado de su tío. Los hijos de Osiris, primos de Orlin e hijos biológicos de Samuel Maldonado Erazo, también permanecían bajo la custodia del hombre.

Durante el servicio fúnebre, el ambiente estuvo marcado por las lágrimas, las oraciones y las muestras de solidaridad hacia la familia. Para muchos de los asistentes, despedir al pequeño significó revivir una herida que permanece abierta.

"Muy doloroso, muy triste es algo que no sé espera ni cómo madre ni cómo comunidad", expresó Ana Lemus, amiga de Wendy Hernández.

Mery Gómez, quien conoció al menor, resumió el sentimiento compartido por muchos presentes: "Muy triste, me duele mucho".

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Wendy Hernández pudo regresar temporalmente para despedir a su hijo

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue la presencia de Wendy Hernández, madre de Orlin, quien pudo regresar temporalmente a Estados Unidos gracias a un permiso humanitario especial otorgado por las autoridades migratorias.

Antes de obtener la autorización, Wendy había seguido el caso desde Honduras, donde entre lágrimas pedía justicia para su hijo y la oportunidad de verlo por última vez.

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"Eso me duele mucho, me duele, que se muera ese hombre ingrato por lo que hizo con el niño", dijo la madre en una de sus súplicas públicas tras la muerte del menor.

El pastor Israel Martínez, encargado del servicio fúnebre, confirmó que la madre recibió una autorización temporal para ingresar al país y participar en los actos funerarios.

"Tengo entendido que le dieron creo que unos seis meses", explicó Martínez sobre la duración del permiso migratorio.

Al funeral también asistieron los primos de Orlin, hijos de Osiris Reyes y Samuel Maldonado Erazo. Los menores permanecen bajo custodia del gobierno, pero recibieron autorización especial para acudir al cementerio y despedirse de su familiar.

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Una muerte que sigue generando indignación en la comunidad

Aunque el entierro marcó el cierre de una tragedia para la familia, muchos integrantes de la comunidad aseguran que el caso de Orlin está lejos de quedar atrás.

Activistas y residentes expresaron preocupación por las consecuencias que pueden enfrentar familias migrantes cuando uno de sus integrantes es detenido o deportado, dejando a menores bajo el cuidado de terceros.

"Lo que está sucediendo hoy en día es un abuso, no hay empatía por nosotros, por los seres humanos”, afirmó la activista comunitaria Teresa Velazco.

La indignación también se mantiene por la brutalidad de los hechos revelados por las autoridades. Orlin había cumplido 3 años apenas un mes antes de morir. De acuerdo con la investigación, el menor presentaba múltiples costillas fracturadas, 17 golpes en la cabeza, quemaduras en distintas partes del cuerpo y hemorragias internas.

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Las autoridades también determinaron que el niño habría sido víctima de abuso físico y sexual durante al menos un mes antes de su muerte.

Mientras el proceso judicial continúa contra Samuel Maldonado Erazo, familiares, activistas y miembros de la comunidad aseguran que seguirán exigiendo justicia para Orlin, cuyo caso se ha convertido en un símbolo de dolor y vulnerabilidad para muchas familias migrantes en Estados Unidos.