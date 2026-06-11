menores Gobierno de Trump pone en la mira a miles de menores migrantes no acompañados Sin mostrar pruebas, secretarios de Justicia y Seguridad Nacional denuncian posible tráfico humano infantil, abusos sexuales y explotación laboral de niños

Video Regresa a EEUU niño separado dos veces por migración

El fiscal general interino, Todd Blanche, cifra en más de 475,000 los menores no acompañados que entraron al país durante la administración Biden. Asegura que a finales de 2024 aún "no se había localizado a más de 300,000". El fiscal general apunta a que los menores accedían al país a través de una red criminal.

"Los delincuentes que se autodenominaban «padrinos» traficaban a estos niños hasta la frontera, normalmente cometiendo fraude para hacerlo, y a menudo los menores sufrían abusos, agresiones y, sin duda, explotación", apuntó Blanche.

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Así operaban presuntamente las redes de "patrocinadores"

Explica, además, que han detectado más de 15,500 casos de "superpatrocinadores", los adultos que se hacían pasar por familiares y que, en algunos casos, afirmaban tener hasta a tres menores a su cargo.

"En algunos casos, las personas patrocinaban a varios niños, lo que les obligaba a mentir al personal del gobierno y en los formularios oficiales, afirmando que eran parientes cercanos cuando en realidad no lo eran; utilizaban identidades falsas o robadas y realizaban otras declaraciones falsas durante el proceso de solicitud con el fin de obtener la custodia de los niños", señaló.

Aseguran que los menores que son conducidos por estas mafias sufren habitualmente explotación y agresiones sexuales. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que son hechos "horribles".

"Estamos investigando denuncias en las que algunos de estos niños afirman haber sido violados entre 600 y 700 veces", apuntó.

Críticas a los demócratas

Ambos mandatarios señalaron a este entramado criminal como producto de las políticas migratorias de la administración Biden y cargaron duramente contra los demócratas, a quienes responsabilizan de que 450,000 menores fueran víctimas de estas redes por todo el país.

"El Departamento de Seguridad Nacional realmente está utilizando a lo mejor de lo mejor, a quienes los demócratas a veces quieren demonizar, porque muchas veces se trata del ICE(...), de estas personas a las que los demócratas parecen querer retirar la financiación, pero gracias al presidente Trump los financiaremos durante tres años, y pudimos presionar y salir a buscar a estos niños. Hasta ahora hemos encontrado a 146 mil niños", exclamó.

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Estas declaraciones coinciden con la polémica aprobación de más de 70,000 mil millones de dólares para la llamada Ley para una América Segura, con la que Trump garantiza económicamente la supervivencia tanto del ICE como de la Patrulla Fronteriza (ambas agencias cuestionadas por estar realizando una campaña de persecución sin precedentes, incluso a migrantes que contaban con algún tipo de protección frente a deportaciones).

En la comparecencia han hecho una defensa del plan migratorio de Trump centrada en que encontrarán al casi medio millón de menores a los que se refieren, que habrían entrado al país bajo la administración Biden.

El Secretario de Seguridad, además, señaló que los criminales que habrían traficado con ellos se amparan y esconden en las 'ciudades santuario', los feudos demócratas que limitan o prohíben la cooperación de sus policías y agentes con las autoridades federales de inmigración (como el ICE) para detener o deportar a indocumentados.

"Si no soportas que nuestras fuerzas del orden vayan a buscar a estos niños, ¿quién eres? ¿Quién eres? Todo líder debería entender lo que está pasando. ¿Y saben dónde encontramos a la mayoría de estos niños? En las ciudades santuario. Porque los criminales saben que allí están a salvo. Por eso se llaman ciudades santuario. Gracias al liderazgo del presidente Trump, vamos a entrar en esas ciudades santuario", advirtió el titular de Seguridad Nacional.

"Vamos a buscar a los peores de los peores y a rescatar a tantos niños como podamos. Vamos a hacer cumplir las leyes de nuestro país y a corregir las atrocidades ante las que la Administración Biden miró para otro lado. Todo esto gracias al liderazgo del presidente Trump", proclamó.

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Las "atrocidades" a las que no se refirieron

El presidente Trump ha protagonizado polémicas políticas de inmigración que han afectado gravemente a los menores. En su primer mandato, el gobierno separó a más de 4,600 niños y niñas de sus padres en la frontera. Un informe de Human Rights Watch alertaba de los graves daños que causaban en los menores estas separaciones forzosas.

El gobierno logró la separación familiar con la aprobación de dos leyes federales. En primer lugar, se procesaba a los padres por “ingreso indebido”, un cargo federal de gravedad menor. En segundo lugar, se utilizó el período breve de transferencia de los padres del CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) al Servicio de Alguaciles estadounidense, mientras comparecían ante los tribunales, para tratar a sus hijos o hijas como si no estuvieran acompañados.

La CBP aplicó entonces otra ley para transferir a niñas y niños a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, la agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos responsable de menores no acompañados.