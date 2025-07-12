México asesora a detenidos en redadas de California, incluyendo al inmigrante que quedó gravemente herido

Video Redada en granja de California deja cerca de 200 inmigrantes detenidos: 10 son menores de edad

La familia del inmigrante mexicano Jaime García, que se encuentra en estado crítico tras sufrir una aparatosa caída durante una de las redadas migratorias en el condado de Ventura, California, recibe asesoría legal de parte del gobierno mexicano.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo en un comunicado que el consulado en Oxnard, California, está en comunicación con la familia del inmigrante. En su comunicado, la Cancillería no identificó directamente a García.

Contactada por Univision Noticias, la SRE dijo que por las regulaciones en materia de protección de datos personales, la agencia omite proveer nombres de los inmigrantes en sus comunicados oficiales.

También un abogado del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE), que provee ayuda legal a inmigrantes a través de convenios con despachos en Estados Unidos, está apoyando a la familia de García.

El inmigrante sufrió heridas severas luego de caer de más de 30 pies de altura durante la redada del jueves en la granja de cultivo de marihuana en Camarillo.

De acuerdo con el Ventura County Medical Center (VCMC), a donde fue enviado tras la caída, el hombre seguía en “estado crítico” a raíz de sus lesiones. Previamente , el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) reportó en su cuenta de X que el hombre había muerto, aunque después eliminó esa publicación.

Según distintas versiones reportadas por medios locales como la filial de ABC en Los Ángeles, el individuo sufrió fracturas de cuello y cráneo tras caer mientras intentaba escapar del operativo migratorio.

Sin embargo, Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo a medios que al inmigrante “no lo perseguían las fuerzas del orden, trepó al tejado de un invernadero y cayó desde una altura de 30 pies".

"Este hombre no estaba ni ha estado bajo custodia de la CBP ni del ICE”, dijo McLaughlin. "La CBP solicitó inmediatamente un vehículo de evacuación médica al lugar para que recibiera atención médica lo antes posible".

Esa misma declaración fue difundida por DHS en su cuenta oficial de X en respuesta a los reportes difundidos en esa misma red por la UFW sobre las redadas en California.

Cancillería mexicana asesora de decenas tras redadas en Ventura y Santa Bárbara

La Cancillería mexicana agregó en su comunicado que actualmente asesora a decenas de familiares de inmigrantes detenidos en las redadas de Ventura y de Santa Bárbara.

Según el gobierno de México, su consulado en Oxnard recibió más de 60 llamadas de familiares de arrestados.

El Centro de Información y Atención a Personas Mexicanas (CIAM), también conocido como la Línea de Apoyo Consular Mexicana, recibió 35 llamadas de personas solicitando ayuda, dijo la secretaría..

“Con estas personas se mantiene comunicación permanente para brindarles información actualizada sobre sus familiares”, dice el comunicado.

El viernes, tras las redadas, el gobierno dijo que el Consulado General de México en Los Ángeles “entrevistó a 25 personas mexicanas en el Centro de Procesamiento de ICE en esa ciudad, y el Consulado en Santa Ana a 35”.

El consulado en Oxnard también ofreció la asistencia del programa PALE a los familiares que se comunicaron tras los arrestos.

Según la Cancillería, a raíz de las redadas, sus representaciones en Oxnard y Los Ángeles, aumentaron las visitas consulares a los centros de detención de ICE para “asegurar una atención oportuna y eficiente a las personas mexicanas detenidas”.

Puso a disposición los teléfonos de ayuda consular en Oxnard, (805) 627 3520, en Los Ángeles, (213) 219 0175, y la línea de protección consular, (520) 623 7874.

Qué ocurrió en las “caóticas” redadas en los campos de cultivo de marihuana

De acuerdo con UFW, las redadas fueron llevadas a cabo de forma "caótica" por los agentes de ICE que llegaron al sitio con el objetivo de atrapar migrantes en los campos de cultivo de marihuana.

Imágenes de los operativos en las que aparecen los agentes portando equipo táctico y armas de alto calibre mientras persiguen a los migrantes circularon en las redes sociales ampliamente.

En un comunicado, la UFW dijo que algunos trabajadores, incluidos ciudadanos estadounidenses, "siguen desaparecidos".

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que " más de 500 alborotadores intentaron interrumpir las operaciones" y que cuatro estadounidenses están bajo proceso por "agredir o resistirse a los agentes".

"Los alborotadores dañaron vehículos y un agitador violento disparó contra agentes del orden", dijo la agencia.

DHS dijo que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofrece 50,000 dólares por cualquier información que "conduzca al arresto de este violento alborotador."

De acuerdo con la agencia durante los operativos, "al menos 10 niños migrantes fueron rescatados de posibles situaciones de explotación, trabajo forzoso y trata de personas". La agencia dijo que sus agentes arrestaron a aproximadamente 200 inmigrantes indocumentados.

Ante los dichos de DHS, la UFW dijo "tiene conocimiento de informes sobre trabajo infantil en el lugar de trabajo", y exigió que los menores tengan "inmediata representación legal independiente".

"Los trabajadores agrícolas están excluidos de las leyes básicas sobre trabajo infantil. Lamentablemente, no es raro que los adolescentes trabajen en el campo. Para que quede claro: detener y deportar a menores no es una solución al trabajo infantil", agregó la UFW.

