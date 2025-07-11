Hospital de Ventura County dice que trabajador agrícola herido en redadas de ICE sigue en "estado crítico"

Video Hispano queda en estado vegetativo tras redada en granja de California: cayó desde una edificación

El Ventura County Medical Center (VCMC) confirmó este viernes que un trabajador agrícola que sufrió una aparatosa caída durante las redadas de ICE en granjas de cultivo en California seguía hospitalizado en estado crítico.

Previamente, versiones de medios, sindicatos de trabajadores y familiares habían dicho que el trabajador había fallecido tras sufrir una aparatosa caída durante las redadas de ICE en granjas de cultivo en California.

"La familia de Jaime Alanis García ha autorizado al VCMC a hacer pública la siguiente información:García se encuentra actualmente hospitalizado en el VCMC y permanece en estado crítico", indicó el hospital. .

El trabajador agrícola sufrió una aparatosa caída durante las redadas de ICE en granjas de cultivo en el condado de Ventura, en California, y el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) informó en sus redes sociales en la tarde del viernes que había fallecido.

Previamente, Elizabeth Strater, vicepresidenta de la UFW, dijo a Reuters y a Los Ángeles Times que un trabajador que había sufrido una caída de 30 pies de altura durante la redada de Camarillo, había muerto, aunque no reveló la identidad del hombre. Tampoco la publicación en X del sindicato entró en detalles sobre la identidad.

La versión del deceso no ha sido confirmada por autoridades federales ni de California.

Qué se sabe del hombre que sufrió la caída durante las redadas, según reportes

De acuerdo con información difundida por distintos medios, el individuo que sufrió la caída fue identificado como Jaime García.

El hombre fue trasladado a un hospital con fractura de cuello y cráneo, según un reporte de la filial local de ABC en Los Ángeles.

Ese medio había reportado previamente que el hombre quedó herido tras la redada en la zona agrícola de Camarillo.

El reporte indicaba que no se esperaba que García sobreviviera a las heridas.

De acuerdo con ese familiar, el hombre trabajaba para enviar dinero a su familia en México.

Qué ocurrió en las redadas de ICE en las granjas de cultivo de marihuana

De acuerdo con UFW, las redadas fueron llevadas a cabo de forma "caótica" por los agentes de ICE que llegaron al sitio con el objetivo de atrapar migrantes en los campos de cultivo de marihuana.

Imágenes de los operativos en las que aparecen los agentes portando equipo táctico y armas de alto calibre mientras persiguen a los migrantes circularon en las redes sociales ampliamente.

En un comunicado, la UFW dijo que algunos trabajadores, incluidos ciudadanos estadounidenses, "siguen desaparecidos".

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que " más de 500 alborotadores intentaron interrumpir las operaciones" y que cuatro estadounidenses están bajo proceso por "agredir o resistirse a los agentes".

"Los alborotadores dañaron vehículos y un agitador violento disparó contra agentes del orden", dijo la agencia.

DHS dijo que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofrece 50,000 dólares por cualquier información que "conduzca al arresto de este violento alborotador."

De acuerdo con la agencia durante los operativos, "al menos 10 niños migrantes fueron rescatados de posibles situaciones de explotación, trabajo forzoso y trata de personas".

Ante los dichos de DHS, la UFW dijo "tiene conocimiento de informes sobre trabajo infantil en el lugar de trabajo", y exigió que los menores tengan "inmediata representación legal independiente".

"Los trabajadores agrícolas están excluidos de las leyes básicas sobre trabajo infantil. Lamentablemente, no es raro que los adolescentes trabajen en el campo. Para que quede claro: detener y deportar a menores no es una solución al trabajo infantil", agregó la UFW.



