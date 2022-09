EEUU aumenta el patrullaje en el estrecho de Florida para contener el éxodo cubano

El Contralmirante Brendan C. McPherson, comandante del Séptimo Distrito de la Guardia Costera y director del HSTF-SE, explicó que los contrabandistas "embaucan de manera rutinaria a los migrantes vulnerables para obtener lucro mientras ponen en riesgo sus vidas a bordo de embarcaciones sobrecargadas y no aptas para navegar. Estos viajes de alto peligro no deben intentarse. La migración legal, organizada, y segura salva vidas”, dijo.