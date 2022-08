Dos meses después de activada, organizaciones urgen mejorar la política de asilo de Biden

La coalición que envió la carta está integrada, entre otros, por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), el Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC); el Centro para Víctimas de la Tortura; el Immigrant & Refugee Services, Catholic Charities Community Services Archdiocese of New York; el Immigrant Defenders Law Center; RAICES, Refugees International; Robert F. Kennedy Human Rights, Vera Institute of Justice; y el Witness at the Border.

Te puede interesar: