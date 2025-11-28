Gobierno de Trump suspende todas las decisiones sobre peticiones de asilo tras ataque a guardias nacionales en Washington DC

Video Trump dice que suspenderá permanentemente la inmigración desde el "tercer mundo" tras ataque en DC

El gobierno de Donald Trump decidió suspender todas las decisiones sobre peticiones de asilo en Estados Unidos, dos días después del ataque a balazos sufrido por dos guardias nacionales en Washington DC y del que un inmigrante afgano que recibió asilo este año es el único sospechoso.

"El USCIS [Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos] ha suspendido todas las decisiones sobre asilo hasta que podamos garantizar que todos los extranjeros sean investigados y seleccionados en la mayor medida posible. La seguridad del pueblo estadounidense es siempre lo primero", dijo la noche de este viernes Joseph B. Edlow, director del USCIS, en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

La medida se enmarca en la campaña antimigratoria iniciada por el presidente Donald Trump tras el tiroteo en Washington DC, a pocas cuadras de la Casa Blanca, por el cual el afgano Rahmanullah Lakanwal de 29 años, es acusado por la muerte de la especialista de la Guardia Nacional Sarah Beckstrom, y por las heridas de bala sufridas por el sargento Andrew Wolfe, de 24 años.

Este jueves de Acción de Gracias Trump publicó un largo y agresivo mensaje en sus redes sociales, donde dijo que se llevaría a cabo una "reevaluación rigurosa" y a "gran escala" de las residencias permanentes de inmigrantes de países que generan "preocupación", y que se revisarán visados e implementará nuevas restricciones para admitir en Estados Unidos a ciudadanos de 19 países que catalogó como "de alto riesgo"

El presidente ordenó a USCIS una "una revisión exhaustiva y rigurosa de todas las 'green cards' de todos los extranjeros procedentes de todos los países que son motivo de preocupación", informó Edlow.

En junio pasado el presidente emitió una proclama con Gobierno de Donald Trump impone una prohibición de ingreso a EEUU a 12 países y restringe a otros como Venezuela y Cuba por motivos de seguridad nacional y terrorismo. La lista de países está conformada por Afganistán, Burma, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundí, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Poco después del ataque en Washington DC este miércoles, Trump califió el tiroteo como un "ataque terrorista" y criticó al gobierno de Biden por permitir que los afganos que colaboraron con las fuerzas estadounidenses durante la guerra de Afganistán entraran en Estados Unidos sin, en su opinión, un control suficiente.

En las reacciones al tiroteo contra los guardias, el presidente Trump dijo que su gobierno investigaría a cualquier afgano admitido en Estados Unidos durante la administración de Joe Biden y que tomaría "las medidas necesarias para remover a cualquier extranjero de cualquier país, que no pertenezca aquí o nos beneficie".

PUBLICIDAD

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también dijo la noche del miércoles que Lakanwal "fue uno de los muchos afganos que entraron en Estados Unidos sin pasar por ningún control" y de forma masiva.

Sin embargo, Lakanwal sí fue sometido a una investigación exhaustiva por parte de las autoridades de seguridad nacional y antiterroristas estadounidenses antes de ingresar al país, aseguró este viernes The Washington Post, citando fuentes con conocimiento del caso.

El sospechoso, y otros miles de afganos, fueron escrutados por el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI, la CIA y el Centro Nacional contra el Terrorismo, indicó el Post.

En la noche de Acción de Gracias Trump fue más allá en el caso, y amplió el radio de acción: prometió "detener permanentemente la migración" desde las naciones más pobres, y aseguró que "solo la migración inversa puede curar esta situación".

Este viernes el Departamento de Seguridad Nacional dijo al respecto que "la lucha por la civilización occidental apenas está comenzando".

Los datos sobre el sospechoso del ataque en Washington DC

Lakanwal, de 29 años, ingresó a Estados Unidos en 2021 a través de la Operación Bienvenidos Aliados, un programa del gobierno de Joe Biden que evacuó y reasentó a decenas de miles de afganos tras la caótica retirada estadounidense del país, según las autoridades.

Lakanwal solicitó asilo durante el mandato de Biden, pero fue finalmente aprobado bajo el actual gobierno de Trump, dijo la organización AfghanEvac en un comunicado.

La iniciativa trajo a aproximadamente 76,000 personas a Estados Unidos, muchas de las cuales habían trabajado junto a tropas y diplomáticos estadounidenses como intérpretes y traductores.

PUBLICIDAD

El programa ha recibido fuertes críticas del presidente Trump y de otros republicanos, quienes han argumentado que existen fallas en el proceso de verificación y en la rapidez de las admisiones.

Los defensores han dicho que la iniciativa ofreció una tabla de salvación a personas en riesgo de represalias por parte de los talibanes en aquella época.

Antes de su llegada a Estados Unidos, el sospechoso trabajó con el gobierno estadounidense, incluida la CIA, “como miembro de una fuerza asociada en Kandahar”, dijo John Ratcliffe, director de la agencia de espionaje, en un comunicado.

Ratcliffe no especificó qué trabajo hacía Lakanwal, pero dijo que la relación “terminó poco después de la caótica evacuación” de los miembros del servicio estadounidense de Afganistán.

El pasado militar de Zakanwal y un posible trastorno psicológico

Las autoridades a cargo de la investigación han entrevistado a la esposa, a los cinco hijos, y a personas cercanas a Lakanwal. Y en dichas conversaciones se les informó que el sospechoso del tiroteo sufre de 'Trastorno de Estrés Postraumático', causado a partir de su labor militar en Afganistán, reportó CNN.

Un residente de la provincia oriental afgana de Khost, que se identificó como primo de Lakanwal, dijo que su familiar era originario de la provincia.

El hombre, que habló con AP bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo que Lakanwal había trabajado en una unidad especial del Ejército afgano conocida como Zero Units.

PUBLICIDAD

Un exfuncionario de la unidad, que también habló bajo anonimato, dijo que Lakanwal era líder de equipo y su hermano era líder de pelotón.

Las Zero Units eran unidades paramilitares integradas por afganos, pero respaldadas por la CIA, y que fueron acusadas por activistas de abusos a estas unidades.

Jugaron un papel clave en la caótica retirada estadounidense del país, proporcionando seguridad alrededor del Aeropuerto Internacional de Kabul mientras los estadounidenses y otros se replegaban durante la ofensiva talibán que tomó el país.

El primo dijo que Lakanwal comenzó trabajando como guardia de seguridad para la unidad en 2012, y luego fue ascendido a líder de equipo y especialista en GPS.

La expropietaria de la vivienda de Lakanwal en Estados Unidos, Kristina Widman, dijo que había estado viviendo en el estado de Washington con su esposa y cinco hijos.

Vea también: