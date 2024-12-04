Arrestos en la frontera sur caen un 17% en noviembre contrario a las predicciones

Video El momento en que un vehículo de la Patrulla Fronteriza atropella a un migrante al lado del muro

Las autoridades estadounidenses realizaron unas 46,700 detenciones por cruces ilegales desde México en el mes de noviembre, una disminución del 17% respecto a octubre y el nivel más bajo registrado durante la presidencia de Joe Biden, informó un funcionario el martes a la agencia AP.

La cifra representa una caída de más del 80% en comparación con el récord histórico de casi 250,000 en diciembre pasado, lo que pone en duda las predicciones de un aumento antes de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump el 20 de enero.

En la frontera con Canadá, las autoridades realizaron unas 700 detenciones en noviembre, frente a las 1,283 de octubre, según un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU, quien habló bajo anonimato con la agencia, ya que las cifras son preliminares y no se han hecho públicas.

La semana pasada, Trump prometió imponer nuevos y amplios aranceles a México, Canadá y China una vez que asuma el cargo, como parte de su esfuerzo por combatir la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. Criticó el aumento de migrantes que ingresan ilegalmente a EEUU, provocando una respuesta enérgica de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien destacó la fuerte reducción de este año.

Las detenciones en la frontera con México se redujeron a la mitad después de que las autoridades mexicanas reforzaron el control dentro de sus fronteras en diciembre, y volvieron a disminuir a la mitad tras la implementación de severas restricciones de la administración Biden para solicitar asilo en la frontera.

La cifra de noviembre fue cerca de un 17% menor que las 56,530 detenciones de octubre y el nivel más bajo desde julio de 2020, cuando se registraron 38,536 detenciones. También estuvo por debajo de los niveles mensuales registrados entre octubre de 2018 y agosto de 2019, durante el primer mandato de Trump.