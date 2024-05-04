Cómo México se ha convertido en un escudo efectivo contra la inmigración ilegal hacia EEUU

Video En un minuto: En llamada telefónica, Biden y AMLO pactan medidas contra la migración irregular

El esperado aumento primaveral en el número de cruces ilegales de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos no está ocurriendo en 2024. En marzo, cuando el clima comienza a ser más favorable a los flujos de migrantes, los cruces ilegales en la frontera con México aumentan notablemente, pero en 2024 el esperado salto no ha ocurrido.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó un total de 189,372 arrestos de migrantes en marzo, un número menor al mostrado febrero con un clima menos amigable. Abril también mostró números menores a lo esperado según testificó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en el Congreso.

PUBLICIDAD

Como punto de comparación, el número de arrestos en diciembre alcanzó los 301,981.

Quién merece el crédito por frustrar el aumento primaveral de cruces ilegales en la frontera sur

La mayor proporción de la disminución está ocurriendo en la frontera de Texas, por lo que el gobierno de Gregg Abbott está dando el crédito por el alivio a su Operación Estrella Solitaria, iniciada en marzo de 2021, que incluye vigilancia militarizada de la frontera y la instalación de peligrosos obstáculos como alambre de púas y barreras de boyas en ríos fronterizos.

Sin embargo, gran parte de las responsabilidad de haber logrado frustrar el esperado aumento está en manos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien después de negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, aumentó los punto de control y la actividad de vigilancia, deteniendo a miles de migrantes que son devueltos al sur de México en donde tienen que decidir si volver a sus lugares de origen o emprender nuevamente la larga travesía a la frontera con Estados Unidos.

La agencia de inmigración mexicana ha intensificado el programa de autobuses centrado en limitar las posibilidades de que los migrantes lleguen a la frontera con Estados Unidos o retrasar su arribo al detenerlos en carreteras, rutas de tren y aeropuertos y enviarlos a la parte más sur de México.

El analista sénior del Instituto de Políticas de Migración (MPI), Ariel Ruiz Soto, dijo a Univision Noticias que si bien las acciones del gobierno de Texas han tenido cierto efecto en disminuir el número de inmigrantes que buscan llegar a ese estado, “esa no es la historia completa”.

PUBLICIDAD

Según Ruiz Soto “son cambios en los flujos de migrantes que ocurren muy lejos de la frontera entre México y Estados Unidos los que influyen en cómo varía el número de inmigrantes que llegan a la frontera e incluso en qué parte de ella lo hacen”.

Para el analista, la disminución en el número de cruces ilegales que se está viendo actualmente ha sido el resultado “más que nada los controles que ha implementado el gobierno de México para detener a las personas que buscan llegar a la frontera con México sumado a cambios en los flujos de personas que se dirigen allí”.

La vertiginosa caída en el número de migrantes venezolanos

La dramática caída en el flujo de migrantes venezolanos, que en su gran mayoría llegan a Texas, también es un factor en la ausencia del aumento estacional de cruces ilegales en la frontera esperado para la primavera.

Según Soto Ruiz, mientras que en diciembre la Patrulla Fronteriza detuvo a 47,000 migrantes venezolanos, en febrero ese número cayó a cerca de solo 3,000 y en marzo se registraron 8,000.

Gran parte de esta reducción se debe al énfasis que han puesto las autoridades mexicanas en frustrar los esfuerzos de los migrantes venezolanos en llegar a Estados Unidos. Soto Ruiz explica que México detuvo a más migrantes venezolanos en enero y febrero que Estados Unidos, “una situación inversa a la que vimos en octubre, noviembre y diciembre”.

“México está deteniendo a más personas en puntos de verificación en las carreteras principales de México y también en las vías de los varios ferrocarriles que viajan al norte del país, incluyendo ‘La Bestia’”, dijo Soto Ruiz.

PUBLICIDAD

El efecto de las medidas de México es claro cuando consideramos que el flujo de venezolanos en el Tapón del Darién panameño se ha mantenido constante en los últimos meses. El analista de MPI explicó que por el Darién pasaron 22,000 venezolanos en enero, 25,000 en febrero y 23,000 en marzo.

Soto Ruiz predijo que “el día que México no quiera o no pueda continuar con este nivel de control veremos seguramente un aumento en el número de venezolanos que llega a la frontera con Estados Unidos”.

Esto podría tardar en ocurrir.

El martes, el presidente Joe Biden y López Obrador anunciaron un aumento de las medidas de control para combatir la migración ilegal, incluyendo la aplicación aún más estricta en ferrocarriles, autobuses e incluso en aeropuertos, así como un aumento de los vuelos de repatriación.

No toda la frontera sur se ha beneficiado de igual manera del aumento de los controles en México

En el estado de California, específicamente en San Diego, las detenciones de inmigrantes totalizaron 9,513 en la semana que terminó el viernes 26 de abril, lo que representa el tercer aumento semanal consecutivo según dijo la jefa del sector de San Diego de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Patricia McGurk-Daniel, a The Associated Press.

Soto Ruiz atribuye esta discrepancia con el resto de la frontera a que “San Diego siempre ha sido un sector que atrae un flujo de inmigrantes mucho más diverso”.

Según el analista, el área ha sido tradicionalmente usada para cruces por personas de México, Haití o Guatemala, y también de países tan lejanos como Ucrania y Rusia, y ahora también “el incremento de inmigrantes de China y África se está sintiendo más directamente en San Diego”.

PUBLICIDAD

“Esto se debe a que los flujos que llegan a México de lugares fuera de las Américas llegan por Cancún y de allí se desplazan a Tijuana, donde está uno de los aeropuertos más grandes de México, convirtiéndo a esa ciudad situada a pocas millas de San Diego, en un punto de distribución para ese tipo de inmigración” explicó Soto Ruiz.

Vea también: