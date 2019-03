Hasta este viernes por la tarde, el Instituto Nacional de Migración en el estado mexicano de Chihuahua no había recibido al primer migrante retornado.

Al conocer la noticia sobre la implementación del PPM en El Paso, la congresista por Texas Veronica Escobar aseguró que "pone en peligro la vida de los solicitantes de asilo" e "impone en otros países la tarea de resolver los retos migratorios" que enfrenta Estados Unidos. Dijo además que introduciría una ley para asegurar que esta política no reciba fondos federales.

El DHS no ha explicado cuánto tiempo deberán esperar los migrantes en México. Pero podría tratarse de meses e incluso años dado que las cortes de inmigración en Estados Unidos tienen más de 800,000 casos acumulados.

El PPM implica que los inmigrantes deben esperar la solución de sus solicitudes de asilo en Estados Unidos al otro lado de la frontera. Los afectados por la polémica política son aquellos extranjeros que hayan llegado a Estados Unidos pidiendo una protección y quienes estén siendo procesados y se determine que no han sido perseguidos o torturados en México. No aplica para niños no acompañados, ciudadanos mexicanos o quienes se encuentren en procedimientos de deportación expedita.