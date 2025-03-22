4 claves para entender el fin del 'parole' humanitario para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses

Video Esto debes saber de la revocación del ‘parole' humanitario de cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos

Tal como lo prometió desde su campaña para la reelección, el presidente Donald Trump anunció este viernes la eliminación del 'parole' humanitario CHNV, un estatus legal temporal que activó el gobierno de Joe Biden en 2022 y que le permitió a más de 500,000 personas procedentes de cuatro países latinoamericanos (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela) ingresar a Estados Unidos y obtener permisos temporales de estancia y trabajo.

Te explicamos la extensión de la medida y las razones por las que el gobierno de Trump decidió poner fin a este beneficio:

PUBLICIDAD

1. ¿A quién afecta el fin del 'parole' humanitario CHNV?

Aproximadamente 532,000 personas procedentes de países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití se beneficiaron con esta medida.

Estos migrantes fueron llegando gradualmente al país desde 2022, cuando Biden anunció el primer 'parole' para los venezolanos y continuó extendiéndolo al resto de naciones. Se desconoce cuántos de ellos cambiaron de estatus al aplicar, por ejemplo, al asilo o a Estatus de Protección Temporal.

Los beneficiarios fueron admitidos en Estados Unidos tras la petición de un espónsor, que podía ser un familiar o conocido que pudiera demostrar su capacidad para mantener a estas personas por dos años, el periodo que duraba el permiso.

Al ser aprobado tras una revisión exhaustiva de seguridad nacional, los beneficiarios volaban en avión desde sus países a Estados Unidos y al llegar, se les otorgaba una estadía temporal de dos años para ajustar su situación migratoria.

El 'parole' les permitía solicitar una autorización para trabajar.

2. ¿Qué contempla la orden de revocación del 'parole' CHNV?

La orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pone fin al 'parole' humanitario para aquellos a quienes aún no se les ha vencido este estatus. Asegura que aquellos que no tengan "base legal para permanecer en Estados Unidos" después del 24 de abril de 2025 deben marcharse del país.

La medida recae sobre los beneficiarios y miembros directos de su familia protegidos bajo este estatus temporal. Al perder el 'parole', también perderían sus autorizaciones de empleo.

PUBLICIDAD

3. ¿Qué argumenta el gobierno de Trump para poner fin al 'parole' CHNV?

En la orden, el DHS revisa las razones por las que Biden implementó el 'parole' CHNV: reducir la inmigración que cruzaba entre puertos fronterizos en altos números, sobre todo procedente de estos cuatro países; mejorar las revisiones de seguridad de quienes eran admitidos; disminuir la carga para los funcionarios migratorios; desincentivar a los migrantes para hacer la ruta desde sus países hacia Estados Unidos, entre otras cosas.

"Estos programas no representan un beneficio público, no necesariamente reducen los niveles de inmigración ilegal, no mitigaron lo suficiente los efectos de la inmigración ilegal y no sirvieron para los propósitos que se querían.

Son inconsistentes con las metas de política exterior de la administración", señala la orden, que cataloga el programa como "innecesario". Aseguran que el 'parole' se mantendrá y otorgará con las bases del estatuto usado antes de que Biden creara el CHNV: se analizará caso por caso "tomando en consideración las circunstancias específicas de cada extranjero".

La medida no es una sorpresa. Trump firmó una orden ejecutiva el primer día de su mandato anunciando que pondría fin a este programa CHNV, al criticar que su predecesor abusó de este beneficio. Aseguró entonces que no se recibirían nuevas peticiones y que quienes estaban esperando una respuesta sobre el CHNV, no la recibirían.

Junto al 'parole' humanitario CHNV, el gobierno ha puesto fin a otras protecciones para ciudadanos de estas nacionalidades, como el Estatus de Protección Temporal para los venezolanos incluidos en la designación del 2023 y también para los haitianos.

PUBLICIDAD

La decisión afecta a más de 500,000 personas. Sin embargo, hay demandas pendientes que pelean la legalidad de la medida: aseguran que Trump no tiene la autoridad para dejar sin efecto las extensiones anteriores a estos TPS.

4. ¿Qué pueden hacer quienes aún tienen 'parole' humanitario CHNV?

Univision Noticias analizó en este especial qué podían hacer los inmigrantes de distintos estatus que entraron en peligro de deportación.

En el caso del 'parole' humanitario CHNV, organizaciones recomendaron consultar a un abogado para que te ayude a explorar qué opciones tienes para ajustar tu estatus migratorio en Estados Unidos.