No todos los estatus migratorios temporales están expuestos a una deportación. Cada caso tiene sus particularidades.

En medio de la incertidumbre generada por los anuncios de detenciones y deportaciones expeditas del gobierno de Trump, esta guía busca ayudarte a entender por estatus cuáles son tus protecciones, los riesgos que corres y cómo prepararte ante una interacción con las autoridades migratorias.

Sin embargo, es prioritario que consultes a un abogado de inmigración para explorar tus opciones.