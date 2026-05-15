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Tras dos semanas, ICE libera a dos niños y a su madrastra detenidos cuando esperaban el autobús escolar, en Texas

La liberación de la familia fue confirmada este jueves 14 de mayo por el congresista federal Joaquin Castro, quien, además, agradeció a la comunidad por presionar para exigir su liberación de la 'prisión de remolques'

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Por:N+ Univision
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Víctor, Monserrat y su madrastra María ya regresaron a casa después de permanecer durante más de dos semanas bajo custodia migratoria en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley, un caso que provocó indignación en San Antonio y movilizó a estudiantes, activistas y legisladores texanos.

La liberación de la familia fue confirmada este jueves 14 de mayo por el congresista federal Joaquin Castro, quien informó en redes sociales que los menores y María "están de camino a casa"; además de agradecer a la comunidad por presionar para exigir su liberación del centro de detención.


El caso atrajo atención nacional luego de que agentes del ICE detuvieran a los niños y a su madrastra mientras esperaban el autobús escolar en Alamo Heights, Texas, el pasado 27 de abril.

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Según abogados y defensores, Víctor Labrador Jr., estudiante de quinto grado, y Monserrat Labrador, alumna de segundo grado, fueron interceptados junto con Betania María Uzcátegui-Castillo mientras el padre de los niños observaba a corta distancia.

La familia venezolana había llegado a Estados Unidos en 2021 con la intención de solicitar asilo y, de acuerdo con sus representantes legales, no contaba con antecedentes criminales.

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"Deseaban que todo esto terminara": padre de los niños

Tras confirmarse la liberación, Víctor Labrador, padre de los niños, aseguró que la experiencia dejó emocionalmente afectados a sus hijos y a su esposa.

"Ellos ya deseaban que todo esto sucediera, que terminara y poder estar conmigo de nuevo", expresó.

También afirmó que la salida de su familia del centro de detención conocido como "prisión de remolques" es obra de Dios, luego de semanas marcadas por la incertidumbre y la presión miáratoria.

Después de recuperar su libertad, María aseguró que el caso de su familia también debe servir para visibilizar la situación de otras personas migrantes que permanecen bajo custodia federal.

"Aún hay mucha gente allí que necesita ayuda y apoyo, que tal vez no tenga esta oportunidad", dijo la mujer."Por eso les pido mucho apoyo, resiliencia, fortaleza y fe en Dios, y que todo pasará. Él tiene el control de todo", agregó.

Aunque la familia ya salió del centro de detención, hasta ahora no existe información oficial que confirme el cierre definitivo de su proceso migratorio o la obtención de asilo en Estados Unidos.

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