Menos del 1% de las solicitudes de asilo a través del programa 'Quédate en México' se han concedido en 2022

Durante la primera fase de funcionamiento, entre enero de 2029 y enero de 2021, el MPP regresó a México a unos 70,000 migrantes. De ellos, más de 45,000 casos fueron desestimados por fallos en el programa. Entre ellos, abogados elaboraron una lista que incluye, entre otros: los migrantes no recibieron a tiempo la “Notificación de Comparecencia (NTA) para asistir al tribunal y el juez dio por terminado el caso; los migrantes recibieron la NTA minutos antes del juicio y se hallaban a muchas millas de distancia del tribunal, situación que les impidió cumplir con el citatorio y perdieron sus casos; muchas NTA no llegaron a manos de los migrantes debido a que muchos no tienen una dirección estable en México; y un alto porcentaje perdió sus casos porque no tuvieron representación legal.