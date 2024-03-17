Cambiar Ciudad
Asilo Político

Bajan los casos de asilo en febrero, pero el atasco en la corte de inmigración es cada vez mayor

La Corte de Inmigración sigue registrando una baja capacidad de respuesta ante la crisis migratoria que se vive en la frontera sur de EEUU. En lo que va del año fiscal 2024, los tribunales de inmigración tienen acumulados más de 3.4 millones de casos, reveló un informe.

Por:Jorge Cancino
Los últimos registros de la Corte de Inmigración muestran que los nuevos casos disminuyeron en febrero con respecto a los dos meses anteriores, pero el número total de solicitudes sigue abrumando al sistema con más de 3 millones.

Un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse publicado el miércoles revela que el número de casos entrantes sigue disminuyendo y que en febrero los tribunales de inmigración recibieron 144,939 casos nuevos.

La cifra representa 10,000 procesos menos que los que fueron remitidos por las autoridades de inmigración durante enero, precisan los datos.

El TRAC también dijo que ambas cifras son “inferiores a los 265,000 casos reportados en diciembre del año pasado”.

En los casos de asilo ventilados por la Corte de Inmigración (EOIR) la carga de la prueba recae sobre el solicitante detenido en las fronteras y la decisión la toman los jueces de inmigración. Los otros casos, conocidos como “asilos afirmativos”, son procesados ante la oficina de Ciudadanía y Registros de Inmigración (USCIS) por inmigrantes que se encuentran dentro de Estados Unidos y tienen un año de plazo para pedirlo por medio del formulario I-589.

En el caso de los asilos afirmativos, si el extranjero pierde el caso, el expediente es enviado a la EOIR y se convierte en "asilo defensivo". Los casos de "asilo defensivo", por su parte, si son desestimados, el juez emite una orden de deportación de Estados Unidos.

Las principales nacionalidades

En cuanto a las nacionalidades de los nuevos solicitantes de asilo, el reporte del TRAC muestra que “los mexicanos tuvieron el mayor número de nuevos judiciales en febrero”. Los datos recabados indican que en la lista siguen “los guatemaltecos” y que el mayor número de cada una de estas nacionalidades inmigrantes “estableció su residencia en California”.

A su vez, los cubanos fueron el tercer grupo más grande, seguidos por los haitianos en el cuarto lugar, indica el estudio.

Los investigadores también hallaron que la mayor parte de cada una de estas dos nacionalidades (cubanos y haitianos) se establecieron en Florida, un estado que cuenta con una de las leyes migratorias más duras del país y donde el gobernador del estado, Ron DeSantis (republicano), autorizó el traslado de extranjeros en busca de asilo hacia 'ciudades santuario' en el norte del país gobernadas por demócratas.

“La quinta nacionalidad más grande entre los nuevos casos judiciales presentados durante febrero fueron los colombianos, y el mayor componente de estos inmigrantes se estableció en California”, precisa.

Datos clave del informe

El informe del TRAC revela, además que:

  • La EOIR registró haber recibido 993,966 nuevos casos en lo que va del año fiscal 2024 (1 de octubre de 2023 a principios de febrero de 2024).
  • En el mismo período, los tribunales de inmigración completaron 355,372 casos de asilo.
  • Según los registros judiciales, solo el 0.33% de los casos nuevos del año fiscal 2024 buscaron órdenes de deportación basadas en cualquier presunta actividad criminal del inmigrante, aparte de una posible entrada ilegal (indocumentada).
  • En lo que va del año fiscal (hasta febrero de 2024), los jueces de inmigración han emitido órdenes de deportación y salida voluntaria en el 34.6% de los casos completados, totalizando 113,496 órdenes de deportación de Estados Unidos.
  • Entre los casos de la EOIR completados en febrero de 2024, los inmigrantes procesados en tribunales en Wisconsin tuvieron la proporción más alta con orden de deportación.
  • A los inmigrantes basados en el estado de Vermont recibieron el número más bajo de órdenes de deportación.
  • En lo que va del año fiscal 2024 (hasta febrero de 2024), los inmigrantes de Honduras encabezan la lista de nacionalidades con el mayor número de órdenes de deportación.
  • Solo el 14.7% de los inmigrantes, incluidos los menores no acompañados, tenían un abogado que los ayudara en los casos del Tribunal de Inmigración cuando se emitió una orden de deportación en febrero de 2024.
  • Al cierre de febrero de 2024, la EOIR tenía activos 3,438,990 casos pendientes, un alza frente a los poco más de 2 millones de casos pendientes al cierre del 2022 y del medio millón que se registraba en 2016.
  • El condado de Miami-Dade, FL, tiene la mayor cantidad de residentes con casos de deportación pendientes ante la EOIR (a finales de febrero de 2024).
  • Los jueces de inmigración han celebrado 11,085 audiencias de fianzas hasta ahora en el año fiscal 2024 (hasta febrero de 2024). De estos, a 3,155 se les concedió fianza.
