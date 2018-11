Autoridades y organizaciones muestran rechazo ante posible acuerdo para que migrantes esperen en México su proceso de asilo

César Palencia Chávez, director Municipal de Atención al Migrante en Tijuana , fue claro al decir que aunque no es algo totalmente confirmado, el hecho de pensar que puede ser posible, desencadenaría todo un proceso de caos debido a que como ninguna ciudad está preparada para una situación como la que actualmente se vive en esta frontera, se tendría que hacer un cambio desde los mismos tratados internacionales que rigen situaciones similares entre países.

“Tijuana no está preparado para poder enfrentar una situación así”, manifestó también el funcionario, sobre todo porque se han sentido muy solos en cuanto a la atención a esta problemática en la ciudad, principalmente porque “no vemos al Gobierno Federal haciendo lo propio” .

Por su parte, José María García Lara, coordinador de la Alianza Migrante Tijuana, dijo que como este asunto se trata de procesos internacionales, considera que muchos organismos no van a estar de acuerdo , sin embargo, resaltó que habrá que estar “atentos” a lo que vaya a suceder la semana entrante, cuando tome posesión como presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ahora, dijo, el trámite no puede hacerse de esa manera porque normalmente se realiza desde suelo estadounidense , y si no son aceptados, se les deporta inmediatamente a sus países de origen.

De ahí su “rechazo total” y desacuerdo, porque sabe bien que esta es una acción que quiere hacer Donald Trump y “México lo que debe hacer es ver por sus propios intereses y no por los de Trump, porque este personaje ha sido una amenaza mundial, está lleno de odio y lo más desafortunado es que tenemos un ‘junior Trump’ en Tijuana ”, aseguró.



Morones refirió que en el país vecino Trump no puede hacerlo él solo y no puede realizar convenios de esa manera, debido a que se requiere de aprobación del Congreso, el Senado y la parte judicial, además que allá “la ley es muy clara, pues establece que cada persona que va a recibir el asilo debe de estar en este país, en el que recibirá el asilo y no en el país de donde están saliendo”.