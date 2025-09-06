"Aspirante a dictador": gobernador de Illinois a Trump tras su 'apocalíptica' amenaza contra Chicago

Video Mexicanos celebran su independencia en Chicago bajo la sombra de despliegue de ICE y Guardia Nacional

El presidente Donald Trump insistió este sábado en su campaña de intervenciones a las grandes ciudades de EEUU, luego de que publicó en sus redes sociales una amenaza de llevar una "guerra" con deportaciones a Chicago, la tercera ciudad de EEUU y una de las urbes santuario criticadas por su administración por proteger a los inmigrantes indocumentados.

El presidente usó una imagen de parodia de la célebre película sobre la guerra de Vietnam "Apocalypse Now" de 1979. En la gráfica se observa la silueta de los famosos rascacielos de Chicago, con cinco helicópteros militares volando sobre el lago Michigan, las llamas de un incendio o presumible bombardeo, y la frase "Chipocalypse Now".

Y aparece el propio Trump vistiendo un uniforme similar al del Teniente Coronel Bill Kilgore, un personaje del filme que deja la icónica frase de "amo el olor del napalm por la mañana", que se considera emblemática sobre los horrores y lo absurdo de la guerra.

En su mensaje Trump añadió las frases "amo el olor de las deportaciones por la mañana", y "Chicago está por descubrir porqué es llamado el Departamento de GUERRA", añadiendo iconos de helicópteros, uno de las unidades militares más asociadas a la guerra de Vietnam.

El Departamento de Defensa desde este viernes lleva el nombre secundario de "Guerra", tras la orden ejecutiva de Trump ordenando el cambio de denominación, que necesita aprobación del Congreso para ser definitiva.

Su administración está dispuesta a intensificar la aplicación de las leyes de inmigración en Chicago, como ya hizo en Los Ángeles en junio, ante las protestas contra las redadas migratorias, y a desplegar tropas de la Guardia Nacional, como ocurrió en Washington DC.

El envío de la Guardia Nacional a Los Ángeles fue calificado esta semana por un juez federal como ilegal, y ordenó al gobierno de Trump que dejara de utilizar a este cuerpo “para ejecutar las leyes”. La orden entrará en vigor el 12 de septiembre.

El jefe de Estado republicano ha amenazado con operaciones similares en Baltimore y Nueva Orleans, ciudades también gobernadas por demócratas.

El sábado, una gran marcha de protesta recorrió el centro de Washington DC reclamando el fin de la "ocupación".

Trump, un "aspirante a dictador" según el gobernador de Illinois

Las publicaciones de Trump en redes sociales fueron rechazadas por el gobernador de Illinois, el demócrata JB Pritzker, quien advirtió que "el Presidente de los Estados Unidos amenaza con entrar en guerra con una ciudad estadounidense. Esto no es una broma. Esto no es normal".

Pritzker afirmó que " Donald Trump no es un hombre fuerte, es un hombre asustado. Illinois no se dejará intimidar por un aspirante a dictador".

Trump ha sugerido que tiene poderes casi ilimitados a la hora de desplegar la Guardia Nacional. A veces incluso ha tocado el tema de si es un dictador.

"La mayoría de la gente dice: 'Si le llaman dictador, si pone fin a la delincuencia, puede ser lo que quiera'; yo no soy un dictador, por cierto", dijo Trump el mes pasado. Y añadió: "No es que no tenga —tendría— derecho a hacer lo que quiera".

"Soy el presidente de Estados Unidos", dijo entonces Trump. "Si creo que nuestro país está en peligro —y lo está en estas ciudades— puedo hacerlo".

