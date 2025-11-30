Ansiedad en Louisiana ante el previsto inicio este lunes de un operativo migratorio liderado por CBP

Video Hispano es detenido por ICE al visitar a su hija en base militar: familia dice que lo confundieron

Se anticipa que unos 250 agentes federales inicien este lunes en el sureste de Louisiana un operativo migratorio de un mes. El despliegue ha sido llamado 'Swamp Sweep', tiene como objetivo el arresto de unas 5,000 personas y estará enfocado en Nueva Orleans. Todo ello en medio de la dura ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump en ciudades lideradas por demócratas.

También se espera que la operación esté a cargo fel comandante de la Patrulla Fronteriza (CBP) Gregory Bovino, quien ya lideró operativos agresivos y cuestionados en Chicago, Los Ángeles y Charlotte.

Muchos en el área de Nueva Orleans, particularmente en las comunidades latinas, han estado en vilo desde que se reportó este previsto operativo el mes pasado.

La Patrulla Fronteriza ha sido acusada de usar tácticas agresivas en ciudades con líderes demócratas. Y Bovino se ha convertido en el rostro que encabeza estas campañas a gran escala y de alto perfil del gobierno de Trump. Durante las operaciones en Chicago, agentes federales llegaron a descender de un helicóptero en un complejo de apartamentos y lanzaron gas pimienta y lacrimógenos a quienes protestaron en contra de estas redadas.

En Chicago fueron arrestados más de 3,200 inmigrantes en los últimos meses, pero las agencias federales no dan dado mayores detalles sobre esas detenciones. Documentos judiciales de casi 600 arrestos mostraron que apenas un puñado de esos inmigrantes tenían antecedentes criminales y representaban "un riesgo elevado a la seguridad pública", de acuerdo con datos del gobierno.

La Patrulla Fronteriza, que usualmente no opera en áreas urbanas densamente pobladas o en situaciones en las que hay manifestantes, ha sido blanco de denuncias por sus tácticas agresivas que han llevado ya a varias demandas judiciales. El mes pasado, un juez federal de Chicago acusó a Bovino de mentir y le cuestionó el uso de químicos irritantes en contra de los manifestantes.

Pero Bovino ha justificado los operativos que lidera y los cataloga como eficaces. "Estamos encontrando y arrestando a inmigrantes ilegales, y haciendo que estas comunidades sean seguras para los estadounidenses que viven en ellas", escribió en la red X usando un término despectivo hacia los inmigrantes indocumentados.

Louisiana tiene normas estrictas para el cumplimiento de las leyes migratorias

El Departamento de Justicia ha acusado a Nueva Orleans de socavar el cumplimiento de las leyes migratorias federales y la incluyó en una lista de 18 'ciudades santuario'.

La cárcel de esa ciudad, que ha estado bajo la supervisión de un juez federal, no coopera con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo la mayoría de circunstancias. Además, su Departamento de Policía considera que el cumplimiento de las leyes migratorias son un asunto de carácter civil fuera de su jurisdicción.

Sin embargo, la Legislatura estatal donde los republicanos son mayoría ha aprobado leyes para que las agencias de Nueva Orleans se ciñan a la postura antiinmigrante del gobierno de Trump. Una de esas leyes convirtió en un crimen el actuar a sabiendas para tratar de "afectar, demorar, impedir o interferir de manera alguna" en los esfuerzos para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

Además, los legisladores ampliaron el delito que aplica a funcionarios, y que puede acarrear hasta 10 años de cárcel, a los funcionarios del gobierno que se nieguen a cumplir con los pedidos de las agencias como ICE.

También prohibieron a los policías y jueces liberar de su custodia a cualquiera que "haya entrado o permanezca de forma ilegal" en Estados Unidos sin antes notificárselo a ICE.

Ansiedad por la llegada de agentes federales

En y cerca de Nueva Orleans, algunos abogados especializados en inmigración han dicho que han recibido muchas llamadas de personas tratando de prepararse para este operativo previsto. Uno de ellos, Miguel Elías, dijo que su bufete ha realizado consultas virtuales y telefónicas porque las personas sienten temor de ir hasta su oficina en persona.

El abogado comparó los pasos que están dando en la comunidad inmigrante con los que se toman cuando está por azotar un huracán, situación en las que las personas evacuan o se resguardan en un lugar considerado seguro. Las familias han estado comprando alimentos y haciendo arreglos con amigos para que lleven sus hijos a la escuela y limitar sus salidas de casa, explicó.

Algunos negocios han colocado carteles avisando que prohíben la entrada de agentes migratorios y grupos de defensa de los inmigrantes han dado entrenamiento sobre los derechos que tienen las personas y cómo documentar lo que suceda en el operativo.

En Nueva Orleans, solo cerca del 6.7% de su población de casi 400,000 es inmigrante. Ese porcentaje alcanza casi 10% en las áreas metropolitanas cercanas, pero sigue estando por debajo del promedio nacional de 14.3%, según datos del censo.

La población hispana ha crecido desde los esfuerzos de reconstrucción tras el golpe del huracán Katrina en 2005 y se ubica actualmente en cerca del 14% de la población, de acuerdo con datos recopilados por Data Center, un centro basado en Nueva Orleans.

Cifras del 2023 del Pew Research Center mostraron que unos 110,000 inmigrantes sin estatus migratorio vivían en Louisiana en este entonces, o cerca de 2.4% de la población del estado. Muchos de ellos eran originarios de Honduras.

