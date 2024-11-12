Cambiar Ciudad
Preguntas y respuestas Inmigracion

Asilo con Trump ¿Qué pasará con la I-220A? 'Hablemos de Inmigración' en YouTube y Facebook

Este martes 12 de noviembre a partir de las 7 PM (hora del Este), el periodista Jorge Cancino y el abogado Armando Olmedo conversan sobre el futuro inmediato de miles de inmigrantes con libertad bajo palabra con I-220A. ¿Pidieron asilo a tiempo?

Por:
Univision
Video ¿Qué tanto poder tendrá Tom Homan como 'zar de la frontera' en la deportación de migrantes? Lo analizamos

El periodista Jorge Cancino y el abogado Armando Olmedo, presentadores del programa ‘Hablemos de Inmigración’ que se transmite a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y el canal de Univision Noticias en la red social Facebook, explican qué pasará con los inmigrantes que fueron permitidos por el gobierno ingresar a Estados Unidos con libertad bajo palabra con un documento I-22A.
Mira aquí el programa 'Hablemos de Inmigración':


La mayoría de los extranjeros autorizados bajo este programa con de origen cubano. Y existen dos avenidas o caminos que deben enfrentar: que sus casos fueron remitidos a la Corte de Inmigración (EOIR) para un asilo defensivo o, deben en un plazo de un añ pedir asilo ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), proceso que se conoce como asilo afirmativo.

PUBLICIDAD

Más sobre Preguntas y respuestas Inmigracion

“Hablemos de Inmigración”: ICE busca acelerar deportaciones con millonario presupuesto
2 mins

“Hablemos de Inmigración”: ICE busca acelerar deportaciones con millonario presupuesto

Inmigración
'Hablemos de Inmigración': USCIS endurece requisitos para convertirse en ciudadano de EEUU
2 mins

'Hablemos de Inmigración': USCIS endurece requisitos para convertirse en ciudadano de EEUU

Inmigración
En vivo: Respondemos en directo tus preguntas sobre inmigración. Llámanos ahora gratis
4 mins

En vivo: Respondemos en directo tus preguntas sobre inmigración. Llámanos ahora gratis

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: nuevas reglas para peticiones familiares, USCIS endurece revisión de antecedentes
2 mins

‘Hablemos de Inmigración’: nuevas reglas para peticiones familiares, USCIS endurece revisión de antecedentes

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: USCIS anuncia cambios en el examen de ciudadanía y visas H-1B. Te explicamos
2 mins

‘Hablemos de Inmigración’: USCIS anuncia cambios en el examen de ciudadanía y visas H-1B. Te explicamos

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: endurecimiento de la política migratoria, a quién afecta y qué hacer
3 mins

‘Hablemos de Inmigración’: endurecimiento de la política migratoria, a quién afecta y qué hacer

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: Tengo cita migratoria, ¿qué pasa si no me presento? ¿Evito la deportación?
2 mins

“Hablemos de Inmigración”: Tengo cita migratoria, ¿qué pasa si no me presento? ¿Evito la deportación?

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: ¿Tengo opciones de evitar que me deporten si ICE me detiene?
2 mins

“Hablemos de Inmigración”: ¿Tengo opciones de evitar que me deporten si ICE me detiene?

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: Qué hacer ante la nueva oleada de arrestos y deportaciones de ICE
2 mins

“Hablemos de Inmigración”: Qué hacer ante la nueva oleada de arrestos y deportaciones de ICE

Inmigración
Te explicamos cómo conseguir encontrar un abogado: No vaya solo a su cita de inmigración o de ICE
3 mins

Te explicamos cómo conseguir encontrar un abogado: No vaya solo a su cita de inmigración o de ICE

Inmigración

Lo que no permite la I-220A es solicitar la residencia bajo el amparo de la Ley de Ajuste Cubano. Es aquí donde se generó la polémica porque en los últimos años han aumentado las peticiones al gobierno del presidente Joe Biden para que modifique la libertad bajo palabra de los cubanos y les permita ajustar sus estados migratorios bajo la Ley de Ajuste Cubano.

¿Cederá el gobierno a las demandas? ¿Anulará la I-220A para permitir que miles de cubanos pidan la residencia? ¿Por qué no han pedido asilo en Estados Unidos siendo que muchos ingresaron hace 3 o 4 años? Todas estas preguntas serán respondidas esta noche en Hablemos de Inmigración a partir de las 7 PM por los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y Facebook.

‘Hablemos de innigracion’

‘Hablemos de Inmigración’ fue diseñado en un formato de conversación abierta con los usuarios de Univision Noticias e invitados, donde cada miércoles conversan sobre las noticias de la semana y los temas que más preocupan a la comunidad inmigrante.

Tanto Olmedo como Cancino, co-autores del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, coinciden en que la creación de este nuevo espacio a través de YouTube genera un espacio en vivo para asistir a la audiencia inmigrantes con preguntas sobre sus casos de inmigración, escuchar a los usuarios y responder con consejos generales respecto a cada caso en particular.

La primera temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ fue lanzada a comienzos de 2019 en una serie de podcasts donde, paso a paso, Olmedo y Cancino explicaron los cambios a reglamentos que en ese tiempo se estaban registrando.

PUBLICIDAD

Conéctate al programa hoy miércoles a partir de las 7 PM (hora del Este) haz tu pregunta, nosotros te responderemos.


Relacionados:
Preguntas y respuestas InmigracionAsilo Políticopolíticas de asiloDonald TrumpJoe Biden

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD