Ahora será más fácil para inmigración identificar posibles abusos a regla de carga pública

“Un no ciudadano que solicita una visa, admisión o ajuste de estatus debe demostrar que no es inadmisible bajo ningún motivo de inadmisibilidad, incluido el motivo de carga pública”, agrega. Y detalla que “si un no ciudadano está exento del motivo de inadmisibilidad por carga pública, este motivo de inadmisibilidad no se aplica a él”.