Anuncian cambios a reglamento de visas de inmigrante para obtener la residencia permanente

Los peticionarios de ajuste de estatus basados en familia deberán entregar nuevos datos al servicio de inmigración para evitar demoras en el proceso para recibir una visa de inmigrante que conduce luego al otorgamiento de la residencia permanente.

Así lo informó la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). La agencia dijo que el cambio al reglamento entró en vigor el 22 de mayo de 2024 y afecta a las “peticiones de visas de inmigrante basadas en la familia”, incluidos el Formulario I-130 (Petición de Familiar Extranjero) y el Formulario I-360 (Petición de Asiático, viudo o inmigrante especial) basados en familia.

Los cambios, agregó, incluyen “la explicación sobre cómo manejamos la corrección de errores en las notificaciones de aprobación, las solicitudes de procesamiento consular o el ajuste de estatus en nombre del beneficiario, y los procedimientos de enrutamiento de las peticiones aprobadas”.

Cómo se hace la petición de un familiar

USCIS explicó que a partir del 22 de mayo un peticionario que presente un Formulario I-130 (Petición de familiar extranjero) debe informar a la agencia “de la dirección actual del beneficiario y si éste desea un procesamiento consular con el Centro Nacional de Visas (NVC) del Departamento de Estado (DOS) o un ajuste de estatus en o dentro de Estados Unidos, si es elegible”.

“Proporcionar esta información hace que retengamos el procesamiento de la petición aprobada para el ajuste de estatus o la enviemos al NVC para el procesamiento consular, según corresponda”, apuntó.

El servicio de inmigración, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo además que “si usted no proporciona la información precisa en la petición, podría retrasarse el proceso de visa de inmigrante o ajuste de estatus”.

Qué pasa si no entrega datos

En caso se no acatar las nuevas reglas, USCIS dijo que “retendrá” la petición de ajuste “porque usted proporcionó información inexacta” Y dijo que, generalmente, los peticionarios “deben presentar un Formulario I-824 (Solicitud de acción sobre una solicitud o petición aprobada), con la tarifa correspondiente para transferir luego la petición al NVC”.

A partir del 1 de abril, cuanto entraron en vigor las nuevas tarifas de USCIS, el costo del Formulario I-824 es de $590 dólares.

Antes del cambio al reglamento, USCIS dijo que, generalmente, “reteníamos las peticiones aprobadas que no indicaban claramente si el beneficiario deseaba un ajuste de estatus o un procesamiento consular”.

La nueva regla, “aclara los procesos para las peticiones de visa basadas en la familia para promover una gestión más eficiente cuando la preferencia del beneficiario por el proceso consular o el ajuste de estatus no está clara, ha cambiado o se necesita una corrección”, indicó.

A la pregunta respecto a quienes pueden ajustar su estatus dentro de Estados Unidos o necesitan hacer el trámite consular, José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida, explicó que “si el beneficiario se trata del cónyuge de un ciudadano estadounidense que entró con inspección a Estados Unidos, puede ajustar su estatus dentro del país. Pero si se trata de un indocumentado, debe someter un perdón 601A, salir para una entrevista consular y luego regresar con la visa de inmigrante y ser admitido en el país”.

Por qué hay que explicar cuando se pide el ajuste

Al reiterar la razón del cambio, USCIS dijo que las guías actualizadas establecen que, “si usted no indica claramente si su beneficiario desea el procesamiento consular o un ajuste de estatus, usaremos nuestra discreción para decidir si enviamos la petición aprobada al NVC para procesamiento consular o mantenemos el procesamiento de la petición de ajuste de estatus basándonos en la evidencia de la ubicación más reciente del beneficiario, incluida la dirección del beneficiario indicada en la petición”.

El servicio de inmigración añadió que las reglas actualizadas también explican “cómo los inmigrantes que piden el ajuste de familiares “pueden comunicarse con nosotros para corregir un error o actualizar un Formulario I-130 pendiente o aprobado”.

“Esto incluye actualizar la dirección del beneficiario e indicar si este desea realizar un procesamiento consular o un ajuste estatus”.

Abogados de inmigración advirtieron que los inmigrantes tienen obligación de mantener sus direcciones actualizadas con USCIS, de lo contrario ponen en riesgo sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

El proceso consular

Para iniciar el trámite consular, el inmigrante debe tener aprobada la petición I-130 o I-360. En caso le niegan la petición inmigratoria, “le informarán del proceso de apelación para que siga intentando por esta vía y la agencia apruebe la solicitud de la visa”, explica el libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’.

Si USCIS aprueba lu solicitud, el peticionario y el beneficiario recibirán una notificación por escrito en la cual les indicarán que el caso ha sido enviado, ya sea al Centro Nacional de Visas del Departamento de Estado o ajustará su estatus dentro de EEUU, de acuerdo con la información que haya enviado el peticionario al momento de llenar uno de los formularios requeridos.

En cuanto a en qué momento se notifica al peticionario de la visa de inmigrante, USCIS retendrá la aprobación “hasta que haya un cupo de visa disponible”, precisa el libro.

Si el trámite continuará a través del proceso consular, “una vez que el número de visa esté disponible, el Centro Nacional de Visas se comunicará con el beneficiario para informarle sobre los documentos que va a necesitar para finalizar la solicitud y enviarla al consulado estadounidense que corresponda.

“También le informarán sobre los pagos (fees) que tendrá que enviarle al gobierno federal estadounidense para completar el trámite consular”, agrega la guía. “Una vez que la documentación esté completa y haya pagado el monto establecido por el Departamento de Estado, el consulado le dará una cita para ser entrevistado y completar el proceso”.

Si el cónsul determina que cumple con los requisitos (y tiene derecho a ese beneficio), le sellarán el pasaporte con una visa de inmigrante. “Tendrá un plazo de hasta 90 días (tres meses) para presentarse en un puerto de entrada (terrestre, aéreo o marítimo) de Estados Unidos para procesar la visa y que un agente federal te autorice finalmente el ingreso al país”, explica la guía.

Por qué hay que esperar un cupo

La Ley de Inmigración establece el número de visas de inmigrante que pueden ser otorgadas anualmente. Las peticiones familiares y de empleadores están divididas en categorías de preferencia y se concede un número limitado de ellas. ”Nada garantiza que una visa de inmigrante esté disponible inmediatamente, ya que la demanda en alguna de sus categorías puede superar la cuota anual permitida por una ley del Congreso federal”, detalla el libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’.

A su vez, el DOS establece que la cuota de visas para peticiones familiares es de 226,000 al año (y la de peticiones de empleadores, de 140,000). Cada una de estas categorías está subdividida y cada una de esas subcategorías recibe un cierto porcentaje del número total autorizado por ley. También hay límites adicionales para personas de ciertos países en los cuales la demanda es muy grande. Entre ellos están México, India, China comunista y Filipinas.

“Cuando la demanda excede la cantidad de visas que se conceden, se forma una cola. Para distribuir el número de visas disponibles, el Centro Nacional de Visas se encarga de entregar la cuota de visas de inmigrante teniendo en cuenta el país de origen, la categoría de preferencia y la fecha de prioridad”, explica el abogado Armando Olmedo, co-autor del libro.