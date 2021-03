Reunión migratoria: AMLO no ve riesgo de tensión entre México y EEUU por control en su frontera sur

Cuando se le planteó la posibilidad de que EEUU pueda amagar con imponer sanciones a México en caso de que no se proteja su frontera sur como ocurrió con la anterior administración, López Obrador negó que pueda ocurrir una situación de ese tipo. “ El presidente Trump nos respetó . Apostaban nuestros adversarios que iba a haber un encontronazo, un pleito, pero se quedaron con las ganas. No hubo pleito”, respondió.

Al ser cuestionado sobre si la visita no es de supervisión por parte de EEUU, el mandatario mexicano dijo que no aceptan "visitas de supervisión si no somos colonia. No somos protectorado (...) Es una visita diplomática porque tenemos que mantener buenas relaciones diplomáticas con nuestro vecino que es nuestro principal socio económico, comercial, es la frontera más importante que tenemos", apuntó.