Agentes de inmigración aseguran que la política de regresar a México amenaza la vida de los migrantes

La demanda

Los demandantes pidieron a la Corte de Apelaciones del 9º Circuito que impida al gobierno continuar con el programa, reportó el diario The Washington Post . Argumentaron que el MPP está amenazando la vida de los migrantes y es "fundamentalmente contrario al tejido moral de nuestra Nación".

“Aquí no hay infraestructura ni recursos para atender a los miles de migrantes que han huido de sus países y buscan asilo en Estados Unidos”, dijo Soraya Vásquez, directora de la organización Families Belong Together. “Y México no es un país que puede garantizar la seguridad de todos ellos, ni siquiera para los mexicanos”, agregó.