Cuatro duras advertencias lanzadas por el 'zar fronterizo' de Trump a familias con indocumentados

Video El 'zar de la frontera' de Trump anuncia que restablecerán la detención de familias inmigrantes

El gobierno entrante de Donald Trump se prepara para llevar a cabo deportaciones masivas y, con ello, buscará detener a familias migrantes para expulsarlas del país, advirtió Tom Homan, designado como zar fronterizo por el próximo presidente.

En una polémica entrevista concedida al diario The Washington Post, Homan esbozó sus planes para llevar a cabo las detenciones masivas , para las cuales dijo que la próxima administración planea construir centros lo suficientemente grandes para colocar familias.

PUBLICIDAD

Tras su triunfo electoral, Trump ha reiterado que ordenará deportaciones masivas de inmigrantes sin estatus legal, aunque los críticos del plan sostienen que el gobierno federal carece de las instalaciones y recursos para materializar los deseos del republicano.

A continuación te presentamos las declaraciones clave de Homan en la entrevista con el Post:

1. "Vamos a tener que construir instalaciones familiares… la cantidad de camas que vayamos a necesitar dependerá de lo que digan los datos”.

Homan, quien trabajará con la actual gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, designada por Trump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), ha dicho que el nuevo gobierno buscará edificar centros de detención para albergar grandes cantidades de detenidos. El gobierno de Texas ha anunciado que donará amplios terrenos para ese propósito.

2. "Sabías que estabas en el país ilegalmente y elegiste tener un hijo, entonces fuiste tú quien puso a tu familia en esa posición".

En la entrevista, el 'zar fronterizo' de Trump dijo que las familias de padres inmigrantes sin estatus legal podrían ser deportadas aunque tengan hijos con ciudadanía estadounidense. En esos casos, dijo Homan, las personas sujetas a deportación deberán decidir qué hacer.

De acuerdo con un estudio reciente del grupo de defensa de inmigrantes, American Immigration Council, unas 4 millones de familias con estatus mixto -donde los padres o alguno de ellos no tienen documentos y los hijos son ciudadanos- residen en Estados Unidos y podrían ser separadas a partir de la política de Trump.

Homan, quien inició su carrera en el área de inmigración como agente fronterizo del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, fue designado por el presidente Barack Obama como director ejecutivo asociado de operaciones de cumplimiento y deportación de ICE en 2013.

PUBLICIDAD

Desde esa posición fue uno de los primeros impulsores de la separación de familias de inmigrantes como una medida encaminada a disuadir la inmigración ilegal, por lo que es considerado el padre de esa política.

3. “Necesitamos mostrarle al pueblo estadounidense que podemos hacer esto y no ser inhumanos al respecto. No podemos perder la fe del pueblo estadounidense”.

Según Homan, el nuevo gobierno buscará respetar los derechos humanos de los inmigrantes sujetos a deportación, aunque los críticos advierten que la política de separación de familias ya representa una vulneración a los derechos humanos.

Aunque, según los que adversan la práctica, la sola fractura del núcleo familiar conlleva cierta crueldad, se estarían vulnerando derechos de ciudadanos estadounidenses (los hijos de los inmigrantes afectados).

4. “Creo que algunos de estos niños estarán en trabajos forzados y otros en el comercio sexual”.

Homan dijo que el próximo gobierno buscará localizar a unos 300,000 menores sin documentos que, según los partidarios de Trump, se encuentran “desaparecidos” tras entrar sin acompañantes a suelo estadounidense.

El término de “desaparecidos” ha sido utilizado por los partidarios de Trump para referirse de miles de menores inmigrantes que fueron transferidos al servicio federal de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Pero, de acuerdo con especialistas, el término de “desaparecidos” no es adecuado para referirse a unos 300,000 menores que fueron procesados a través de la ORR, pero no han sido citados para aparecer ante ICE.

PUBLICIDAD

En la entrevista, Homan dijo que, aunque se cree que algunos de los menores podrían ser víctimas de “trabajos forzados” o de “trata sexual” otros podrían estar “perfectamente bien”.

Mira también: