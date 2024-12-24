Trump planea deportar a gran escala, pero los propios agentes migratorios lo ven difícil

Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca hay un intenso interés en cómo el republicano llevará a cabo su agenda de inmigración, incluida una promesa de campaña de deportaciones masivas.

Las prioridades del republicano podrían enfrentarse a las realidades que viven los agentes de inmigración, entre ellas que el número de personas en sus listas para ser deportados supera el número de oficiales disponibles para hacer el trabajo.

Las fuertes amenazas de Trump contra los migrantes tienen a esta comunidad preocupada porque se realicen múltiples detenciones de grupos completos en estados ampliamente conocidos por su población migrante, sin embargo, la realidad puede ser otra.

Kenneth Genalo, jefe de Operaciones de Cumplimiento y Remoción para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Nueva York (ICE en inglés), dijo a la agencia AP que hay un concepto popular pero erróneo, y es que las personas piensan que los oficiales pueden irrumpir en una comunidad y recoger a un amplio grupo de migrantes que están en Estados Unidos ilegalmente y enviarlas a sus países de origen, pero las cosas funcionan de otra manera.

“Se llama cumplimiento dirigido”, dijo Genalo. “No agarramos a las personas y luego las llevamos al aeropuerto JFK para meterlas en un avión”. Genalo dijo que los agentes a cargo de casos individuales tienen que obtener los datos correctos, asegurarse de tener la autoridad legal para arrestar a la persona. Generalmente no se les permite entrar a una residencia, por lo que usualmente detienen a las personas en las calles.

La administración del presidente Joe Biden había limitado las prioridades de deportación a amenazas a la seguridad pública y recientes entradas a través de la frontera.

Sin embargo, el próximo 'zar de la frontera' de Trump, Tom Homan, dice que la nueva administración también priorizará a aquellos que representan un riesgo, como los criminales, antes de comenzar a deportar a los inmigrantes a quienes los tribunales han ordenado expulsar de Estados Unidos.

Pero Homan también dijo que la aplicación de las nuevas normas podría ser más amplia: “Si estás en el país ilegalmente tienes un problema”, dijo recientemente en el canal Merit TV de Dr. Phil.

Las órdenes de deportación superan al personal disponible

Cerca de 1.4 millones de personas tienen órdenes finales de remoción de Estados Unidos, mientras que aproximadamente 660,000 ciudadanos no estadounidenses que se encuentran bajo supervisión de inmigración han sido condenadas por delitos o enfrentan cargos.

Por otro lado, solo 6,000 agentes dentro de ICE están encargados de monitorear a los no ciudadanos en el país, para después encontrar y remover a aquellos que no son elegibles para quedarse.

Esos números han permanecido en gran medida estáticos mientras que su carga de trabajo se ha cuadruplicado. Cerca del 10% de esa fuerza laboral fue retirada de sus deberes regulares el año pasado para ir a la frontera en momentos en que la inmigración se disparó.

Jason Houser, jefe de personal de ICE anteriormente en la administración de Biden, dijo a AP que el número de agentes necesarios para perseguir a aquellos considerados una amenaza para la seguridad pública no son suficientes si se desea cumplir con el objetivo de deportar a gran cantidad de personas.

“No vas a poder hacer ambas cosas con los recursos que tienes, con los oficiales de deportación que tienes”, dijo Houser. “Es cuestión de matemática simple, de la cantidad de tiempo que toman esos arrestos abrumará cualquier capacidad para llegar a esos números a gran escala”.

El ICE deportó a más de 270,000 personas en este año fiscal, el mayor recuento de deportaciones del ICE desde 2014, cuando expulsó a 315,943 personas, dijo la agencia en un informe reciente. Pero también detalló que hizo menos arrestos de no ciudadanos estadounidenses, en parte debido a la demanda de enviar personal a la frontera. De los arrestados, una mayor proporción tenía historiales criminales graves.

La 'ciudades santuario' representan un desafío para los agentes de inmigración

Algunas ciudades y estados trabajan con ICE para entregar a personas en su custodia que no son ciudadanos estadounidenses, pero muchos estados y ciudades de tendencia izquierdista tienen políticas 'santuario' que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, ICE solía tener una oficina en la cárcel para tomar fácilmente la custodia de ciudadanos no estadounidenses, pero en 2014, el entonces alcalde Bill de Blasio firmó una legislación que expulsó a ICE y restringió la cooperación policial.

Su sucesor, Eric Adams, ha mostrado disposición para revisar algunas de esas políticas. Recientemente se reunió con Homan y dijo a los periodistas que estaban de acuerdo en perseguir a las personas que cometen delitos violentos.

“¿Cómo puedes afirmar que las políticas 'santuario' ayudan a la comunidad cuando estás liberando a todos estos criminales de vuelta en la comunidad?”, dijo Genalo a AP. “Estamos más seguros cuando colaboramos”.

Genalo dijo que los agentes invierten tiempo y recursos recogiendo a inmigrantes que pocos dirían que tienen derecho a permanecer en el país. La falta de personal también es un problema. Dijo que se supone que debe tener unos 325 agentes, pero en los últimos años, el número ha sido aproximadamente un 30% más bajo.

Los defensores de los migrantes están preocupados ante el segundo mandato de Trump

Muchos defensores de la inmigración tienen preocupaciones sobre las tácticas de ICE, y esas preocupaciones se están profundizando con el regreso de Trump al cargo en enero. Los defensores dicen que la posición de la administración entrante de ir tras las amenazas a la seguridad pública ya es una política establecida, sin embargo, están en contra de la retórica que, según dicen, ilustra a los inmigrantes como personas a las que se les debe tener miedo.

Los defensores de los migrantes dicen que puede haber matices en algunos casos: quizás alguien cometió un delito hace mucho tiempo y ha sido rehabilitado, o alguien que enfrenta una orden final de remoción se mudó y nunca recibió la notificación.

Durante el primer mandato de Trump hubo muchos “arrestos colaterales” donde los oficiales de inmigración detenían a otros además de los que estaban siendo buscados, dijo Jehan Laner, abogada principal del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes. Eso desestabiliza a las comunidades, dijo, agregando: “Los vimos ir tras todos”.

Genalo dijo que no podía comentar sobre los planes de la administración entrante, pero enfatizó que los oficiales están yendo tras objetivos específicos con historiales criminales. Dijo que tiene un expediente de unas 58,000 personas que tienen condenas penales o cargos pendientes. “Estoy bastante seguro de que vamos a estar ocupados por un tiempo lidiando con la población criminal”, dijo Genalo.

