México alista albergues para ayudar a los mexicanos que serían deportados por Trump

Video En Arizona, Trump reitera amenazas contra la inmigración y enciende las alarmas en Panamá

El gobierno de México y autoridades en estados fronterizos con Estados Unidos planifican habilitar decenas de albergues para resguardar a migrantes mexicanos que podrían ser deportados en medio de la medida a gran escala que piensa poner en marcha el presidente electo, Donald Trump.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación de México, sostuvo un encuentro esta semana con gobernadores de los estados de Nuevo León, Baja California, Sonora, Tamaulipas y Coahuila, para hablar de los nuevos albergues para inmigrantes mexicanos que podrían ser deportados.

PUBLICIDAD

En total, el gobierno federal mencionó la construcción de 25 nuevos albergues en los estados que colindan con la frontera con Estados Unidos. Pero el gobierno de Baja California anunció por separado la construcción de 25 albergues adicionales.

“Estamos trabajando de manera conjunta para abordar el fenómeno migratorio con enfoque humanitario y soluciones concretas que beneficien tanto a la población migrante como a las comunidades de la región fronteriza”, dijo Icela federal el lunes.

Tras el triunfo de Trump, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido que buscará colaborar con la nueva administración estadounidense y, al mismo tiempo, defenderá a la población inmigrante de mexicanos en Estados Unidos.

Sheinbaum ha buscado mantener un tono conciliador con Trump, pese a las repetidas amenazas lanzadas por el republicano en materia migratoria y comercial. Por ejemplo, luego de su victoria electoral, Trump dijo que impondrá aranceles de 25% a las importaciones mexicanas y canadienses si ambos países no frenan el flujo de inmigrantes y de drogas hacia suelo estadounidense.

Sobre el plan de las deportaciones masivas del republicano, Sheinbaum ha dicho que su gobierno recibirá a los mexicanos que sean deportados, pero que no aceptará a inmigrantes de otras nacionalidades para que permanezcan en México, como ocurrió en el gobierno de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Baja California prepara 25 albergues para mexicanos deportados por Trump

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, informó el martes que su administración prepara la construcción de 25 albergues que resguardarían a mexicanos que podrían ser deportados por el gobierno de Trump.

PUBLICIDAD

“Los albergues que nosotros estamos planteando el día de hoy son albergues pensados en personas repatriadas que vienen del norte al sur, mexicanos”, dijo la gobernadora.

Ávila dijo que su administración trabaja con el gobierno federal para coordinar la estrategia de recepción de inmigrantes deportados. Agregó que los albergues que serán construidos se sumarán a los 44 albergues ya existentes en el estado y en los que han recibido a migrantes de otros países que se dirigen a Estados Unidos.

La gobernadora sostuvo que los nuevos albergues serán construidos en las ciudades fronterizas de Mexicali y Tijuana y que estarán ubicados en terrenos cercanos a la frontera. Tendrán espacios separados para albergar a familias, mujeres, hombres, adolescentes y niños en áreas distintas, dijo Ávila.

Tamaulipas, Coahuila y Sonora también se preparan ante las posibles deportaciones masivas

Los gobiernos de Tamaulipas y Coahuila y organizaciones civiles en Sonora también han dicho que alistan planes por su cuenta para ayudar a los mexicanos que podrían ser expulsados por Trump.

“Estamos preparando los albergues necesarios para recibir a nuestros connacionales que pudieran llegar a la entidad. Estamos trabajando de acuerdo con los protocolos establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores para brindarles atención y apoyo en su retorno”, dijo a los medios Óscar Pimentel, gobernador de Coahuila.

Por su parte, autoridades locales en Tamaulipas dijeron que trabajan con el gobierno federal para proveer de servicios de salud a los mexicanos que podrían ser retornados al país. Una funcionaria local detalló que, además de los refugios que operan en ciudades fronterizas como Reynosa, el gobierno estatal podría instalar comedores comunitarios para brindar alimentos a los posibles deportados.

PUBLICIDAD

En Sonora, diversas organizaciones de la sociedad civil también han anunciado planes para atender de forma temporal a los inmigrantes que podrían ser afectados por las deportaciones.

Mira también: