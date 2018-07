“No podemos decir mucho porque no tenemos toda la información que esperábamos”, dice Gabriela Meléndez Olivera, directora de comunicaciones políticas de la Unión Estdounidense de Libertades Civiles (ACLU). “Nuestros abogados están en estos momentos en la corte pidiendo más información. El gobierno no nos ha dado mucho hasta ahora”, agrega.

Cifras oficiales

Activistas alarmados

El gobierno de Trump ha indicado que hay 917 padres que no cumplen los requisitos para recibir a sus hijos o que todavía no se sabe que si pueden ser reunidos con ellos. La cifra incluye a los 463 que ya no se encuentran en el país, así como a los que fueron considerados no aptos debido a condenas penales o por otros motivos.