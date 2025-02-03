Cambiar Ciudad
Inmigración

Demandan al gobierno de Trump por eliminar el derecho al asilo en la frontera con México

En la demanda, los grupos argumentaron que la inmigración “incluso en niveles elevados” no constituye una invasión, y pusieron de relieve que el número de personas que ingresan al país entre los puertos de entrada había caído a niveles mínimos no vistos desde agosto de 2020.

Por:
Univision y AP
Video Demandan al gobierno Trump por prohibir el acceso al asilo en la frontera entre EEUU y México

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos defensores de los inmigrantes demandaron este lunes al gobierno de Donald Trump por prohibir el acceso al asilo en la frontera sur, alegando que dichas restricciones son ilegales y ponen en peligro a personas que huyen de la guerra y la persecución.

La decisión del gobierno estadounidense es “tan ilegal como sin precedentes”, dijeron los grupos en la demanda presentada ante una corte federal de Washington.

PUBLICIDAD

“El gobierno está haciendo justo lo que el Congreso por estatuto decretó que Estados Unidos no debe hacer. Está devolviendo a los solicitantes de asilo, no solo a adultos solteros, sino también a familias, a países donde enfrentan persecución o tortura, sin permitirles invocar las protecciones que el Congreso ha proporcionado”, escribieron los abogados.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó en un comunicado que no haría comentarios sobre legislación pendiente, mientras que la Casa Blanca defendió las acciones del presidente Donald Trump.

“El presidente Trump inició un mandato contundente para poner fin al desacato y abuso de nuestras leyes de inmigración y asegurar nuestras fronteras. El gobierno de Trump continuará poniendo a los estadounidenses y a Estados Unidos primero”, manifestó Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca a AP.

Más sobre Inmigración

“¡Ayúdenme!”: agentes vestidos como civiles cargan a un hombre al salir de una corte penal en LA
1:05

“¡Ayúdenme!”: agentes vestidos como civiles cargan a un hombre al salir de una corte penal en LA

Inmigración
'Deportation Depot': DeSantis anuncia nuevo centro de detención de inmigrantes en Florida
4 mins

'Deportation Depot': DeSantis anuncia nuevo centro de detención de inmigrantes en Florida

Inmigración
Agentes de inmigración detuvieron a un estudiante cerca de una secundaria en California
1:18

Agentes de inmigración detuvieron a un estudiante cerca de una secundaria en California

Inmigración
El dueño de un restaurante temático de Donald Trump fue arrestado por ICE
0:45

El dueño de un restaurante temático de Donald Trump fue arrestado por ICE

Inmigración
El creciente vacío que dejan las deportaciones en la agricultura, construcción y otros sectores: “Insostenible para el tejido social de EEUU”
7 mins

El creciente vacío que dejan las deportaciones en la agricultura, construcción y otros sectores: “Insostenible para el tejido social de EEUU”

Inmigración
Así prepararon el operativo ‘Caballo de Troya’ con agentes federales ocultos en un camión de mudanza
0:41

Así prepararon el operativo ‘Caballo de Troya’ con agentes federales ocultos en un camión de mudanza

Inmigración
El actor de Superman que ahora trabaja para ICE y quiere que sus seguidores hagan lo mismo
3 mins

El actor de Superman que ahora trabaja para ICE y quiere que sus seguidores hagan lo mismo

Inmigración
Por qué los agentes de ICE no podrán seguir haciéndose pasar por policías para detener inmigrantes en el sur de California
3 mins

Por qué los agentes de ICE no podrán seguir haciéndose pasar por policías para detener inmigrantes en el sur de California

Inmigración
Qué se sabe del centro de detención de inmigrantes que se construye en Texas y que será el más grande de EEUU
5 mins

Qué se sabe del centro de detención de inmigrantes que se construye en Texas y que será el más grande de EEUU

Inmigración
Ruanda, el país africano marcado por un genocidio, acepta recibir inmigrantes deportados por el gobierno de Trump
2 mins

Ruanda, el país africano marcado por un genocidio, acepta recibir inmigrantes deportados por el gobierno de Trump

Inmigración

¿Qué dice la orden ejecutiva de Trump que niega el asilo en la frontera sur?

En una orden ejecutiva durante su primer día en el cargo, Trump declaró que la situación en la frontera sur constituye una "invasión" a Estados Unidos y que “suspendía la entrada física” de inmigrantes hasta que él decida que dicha "invasión" ha terminado.

Sin embargo, en la demanda, los grupos argumentaron que la inmigración “incluso en niveles elevados” no constituye una invasión, y pusieron de relieve que el número de personas que ingresan al país entre los puertos de entrada había caído a niveles mínimos no vistos desde agosto de 2020.

“La orden ejecutiva hace la afirmación falsa de una invasión para justificar la eliminación de todos los medios de solicitar asilo, sin tener en cuenta el hecho de que el Congreso ha tomado medidas durante más de cuatro décadas para crear un refugio seguro para aquellos que huyen del peligro”, señaló Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU.

PUBLICIDAD

La orden ejecutiva también suspendió la posibilidad de que los migrantes soliciten asilo. Usualmente las personas que desean obtener asilo deben demostrar que tienen temor a la persecución con base en motivos relativamente reducidos relacionados con la raza, la religión o la nacionalidad, o por pertenecer a un grupo social o político particular.

En dicha orden, Trump argumentó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad otorga a los presidentes la autoridad para suspender la entrada de cualquier grupo que consideren “perjudicial para los intereses de Estados Unidos”.

Fue el golpe más reciente al acceso al asilo que comenzó durante el gobierno del expresidente Joe Biden, el cual limitó severamente la capacidad de las personas que ingresan al país en sitios ubicados entre los cruces fronterizos oficiales para calificar para solicitar asilo.

La administración de Biden tenía un sistema en el cual 1,450 personas al día podían programar una cita en un cruce oficial con México con el fin de solicitar protección en Estados Unidos.

Trump puso fin a ese programa en su primer día en el cargo, parte de una estrategia amplia destinada a llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes que se encuentran sin documentos en el país.

Sin embargo, la ACLU insiste en que “ningún presidente, incluido el presidente Trump durante su primer mandato, ha alegado nunca tener el poder para eliminar el asilo unilateralmente”.

Mira también:

Video DHS revoca extensión del TPS para venezolanos: el panorama para los posibles afectados
Relacionados:
InmigraciónInmigranteInmigrantes indocumentadosFamilias migrantesCBP Onepolíticas de asiloDonald TrumpEstados Unidos de AméricaMéxico (país)

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX