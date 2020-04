"¿A nosotros quién nos protege?": covid-19, el nuevo obstáculo para los migrantes que esperan en México

Por su parte, la escritora Karla Cornejo Villavicencio aseguraba este mismo fin de semana en un artículo de opinión en The New York Times sobre el riesgo de que lugares como este se conviertan en un desastre humanitario debido al coronavirus . "Viven en lugares hacinados e insalubres, algunos en tiendas, otros en albergues artesanales, sin agua corriente ni electricidad. Son susceptibles a enfermedades respiratorias y malnutrición".

Algunos regresan, otros quieren cruzar a cualquier precio

"No sabemos cuánto más vaya a durar todo esto, puede ser un mes como dicen o muchos más. Yo tengo miedo de que una de mis hijas se me vaya a enfermar, o yo, ¿y qué va a pasar luego? ¿Quién nos va a garantizar que todo va a volver a la normalidad y cuándo?" , insiste.

"La contención y la cuarentena no son posibles"

En Tijuana y Juárez cierran las puertas a nuevos migrantes

“Cuando se enferme una persona, ¿qué vamos a hacer? No tenemos las respuestas a ello porque no tenemos espacio para aislar a esa persona y eso nos preocupa mucho. La Secretaría de Salud nos ha dicho que les tenemos que llamar para que sean canalizados, pero la cuestión también es qué va a pasar con los demás, para saber si no estarían contagiados”, se pregunta Paulina Olvera Cañez, del albergue Espacio Migrante de Tijuana.

“Me preocupa, claro, andar en la calle, porque personas como yo no tenemos para comprar esas cosas como cubrebocas y gel para protegernos y andamos expuestos. A mí me gustaría que me dieran un espacio en algún lugar, pero llego y me encuentro que ya no se puede. Y se entiende, ¿verdad?", reflexiona. "Pero, ¿y a nosotros quién nos protege? No nos podemos regresar a nuestra ciudad”, lamentó.