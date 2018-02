¿Te recetaron Tamiflu? Respondemos a las dudas más frecuentes sobre el medicamento que a veces hay que tomar contra la gripe

Su nombre se escucha sin cesar durante esta severa temporada de la gripe que se ha caracterizado por un alto índice de visitas al médico y hospitalizaciones. El Tamiflu es el más popular de los medicamentos antivirales que son los únicos aprobados por la FDA para reducir la severidad de los síntomas del virus y acortar su duración, algo especialmente importante en el caso de niños, personas con enfermedades crónicas, embarazadas o adultos mayores.

No es infalible, ni todo el que se contagie tendrá que tomarlo, pero si el médico te lo recetó seguramente tiene sus motivos. Aclaramos todas las dudas que puedes tener acerca del tratamiento con este y otros antivirales.



¿Cómo funcionan los antivirales?

Lo que hacen es inhibir el crecimiento del virus en el organismo. No te curarán por completo, ya que la gripe, como cualquier otro virus, debe seguir su curso, pero sí pueden acortar su duración (en promedio unas 17 horas en adultos y 29 horas en niños) y reducir la severidad de los síntomas.

¿Tamiflu es el único tipo que existe?

No. Existen varios tipos de antivirales. Aunque el más conocido es el Tamiflu o su genérico oseltamivir (sea en cápsulas o líquido), hay otros dos que los Centros para el Control de Enfermedades recomiendan contra la gripe durante esta temporada: zanamivir (Relenza, que es un polvo inhalado), y Rapivab, que sólo se usa por vía intravenosa en aquellos pacientes muy enfermos que ya están hospitalizados. Por lo general el tratamiento con los dos primeros dura cinco días.

Tengo síntomas de la gripe, ¿cómo sé si necesito un antiviral?

Los CDC recomientan que las personas mayores de 65 años, embarazadas, adultos con enfermedades crónicas como asma o niños menores de cinco años que tienen más riesgo de desarrollar complicaciones de la influenza tomen medicamentos antivirales. Al resto de las personas simplemente se les aconseja reposo e hidratación, así como analgésicos para controlar el malestar, siempre y cuando no tengan síntomas demasiado severos. Si es tu caso, es fundamental que vayas al médico para que él determine si necesitas del tratamiento.



¿Puedo comprar el Tamiflu en cualquier farmacia o necesito récipe?

Todos los antivirales requieren de una prescripción médica.

¿Puedo comenzar a tomar los antivirales en cualquier momento?

Los antivirales como el Tamiflu son más efectivos si se comienza el tratamiento durante las primeras 48 horas de presentar síntomas, por eso es fundamental que si estás embarazada, tienes hijos pequeños o sufres de alguna enfermedad, no postergues la ida al doctor. De todas formas, hay estudios que indican que igual podrían ayudar si comienzan a tomarse después de esa ventana de tiempo.

¿Es posible suspender el tratamiento si mejoro o debo continuarlo por los días que me lo indicaron?

Si dejas de tomar el antiviral demasiado temprano o te saltas algunas dósis puede que interfieras con tu recuperación. Lo mejor es seguir el tratamiento completo que habitualmente dura cinco días. Siempre consulta a tu médico ante cualquier duda. "Por lo general, la terapia dura cinco días (aunque varía en algunos casos). Habitualmente los síntomas ceden al tercer día, pero continuamos el tratamiento por dos días más para evitar que se recaiga en la enfermedad y evitar el desarrollo de cepas de influenza que sean resistentes", explica a Univision Noticias la doctora experta en enfermedades contagiosas Aileen Marty.



¿Puede usarse el Tamiflu para prevenir el contagio?

Sí, en algunos casos específicos (como por ejemplo, si varios miembros de una familia contrajeron la gripe) se puede tomar preventivamente, sin embargo jamás debe interpretarse como un sustituto a la vacuna y esto queda a discresión del médico. Recuerda que siempre hay un suministro limitado de estos medicamentos y la idea es que vaya a quienes realmente lo necesitan.



¿No será más efectivo tomarme un antibiótico?

No. Recuerda que la influenza es un virus y, por tanto, ningún antibiótico podrá eliminarlo. El único escenario en el que sí es posible que te receten antibióticos es si desarrollas una infección como consecuencia de la gripe. Por ejemplo, una otitis. Ante cualquier duda, consulta con tu proveedor de salud y no te automediques.

¿Son seguros los antivirales para embarazadas, madres que amamantan o niños?

Sí. Pueden pueden tomar antivirales si el médico lo considera necesario porque se cree que los beneficios superan los riesgos de padecer complicaciones de la gripe.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de los antivirales?

Los más frecuentes (aunque no ocurren siempre) son dolor de cabeza, diarrea, naúsea o vómitos. Para evitar los problemas digestivos, ingiere la medicina junto con las comidas y, quizá, considera la opción de tomar algún probiótico mientras dure el tratamiento. También se han reportado algunos casos de problemas psiquiátricos como alucinaciones o pérdida de memoria en niños y adolescentes, aunque son poco probables.



¿Es verdad que el Tamiflu ocasiona alucinaciones?

Aunque esa reacción adversa al Tamiflu (marca comercial del oseltamivir) no es lo común, sí puede ocurrir tal (por lo general en niños) y no hay forma de predecirlo de antemano. Durante esta temporada se han reportado algunos casos, pero los expertos insisten en que es una rareza y que queda a discresión del médico sopesar los beneficios versus los riesgos del tratamiento. "Aunque es cierto que el oseltamivir puede causar síntomas psiquiátricos como cambios de humor, alucionaciones, imsomnio o pérdida de memoria, no es común que esto ocurra. De hecho, existe un gran debate sobre si realmente es el Tamiflu el que causa estos problemas o si es una combinación de ciertas condiciones genéticas con el uso de medicamentos como esteroides más el antiviral", explica Marty. Si a tu hijo le mandan Tamiflu no te alarmes, pero sí mantente alerta y consulta al médico si percibes algún comportamiento extraño.

¿Cuánto cuesta el tratamiento con antivirales? ¿Lo cubrirá mi seguro?

El costo de estos medicamentos varía según el plan de seguros que tengas. La versión genérica del Tamiflu es más económica que la marca original (que puede costar 165 dólares), pero no necesariamente barata. Si tu póliza no cubre estos medicamentos o no tienes seguro médico, hay formas de reducir su precio. La web de Consumer Reports explica, por ejemplo, que GoodRx ofrece un cupón para comprar el genérico del Tamiflu por poco menos de 52 dólares en Walmart. Y citan el caso de HeatlhWarehouse que vende el genérico en 85 dólares. Al sacar las cuentas toma en cuenta que si tu médico considera que necesitas el tratamiento, invertir en él bien podría ahorrarte gastos de hospitalización.