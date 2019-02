Este club de la Organización Trump se benefició del trabajo de indocumentados durante años, según investigación

Una investigación de The Washington Post muestra cómo la Organización Trump empleó por años a trabajadores indocumentados en un club de golf de Nueva Jersey, y se benefició de usar su mano de obra barata, aún mientras el ahora presidente Trump arremetía contra esta población y los tildaba de criminales y una amenaza urgente contra la seguridad nacional.

El diario describe "una fuente directa de trabajadores ilegales que llegaba a los campos de golf del presidente". La investigación apunta a que se ha tratado de "más que unos pocos empleados no autorizados que se deslizaron por las grietas", como lo ha sugerido el hijo del presidente, Erik Trump, quien junto con sus hermanos Donald Jr., e Ivanka han estado a cargo de las propiedades y negocios de su padre desde que este llegó a la Casa Blanca.

Tras un reportaje del New York Times sobre dos empleadas indocumentadas, la Organización Trump despidió al menos 18 trabajadores en cinco de sus clubes de Nueva York y Nueva Jersey, indicó el diario al destacar que esta "purga" de trabajadores resfuerza la "creciente evidencia de que el presidente se benefició por años del trabajo de los empleados ilegales que hoy denigra".

"Un secreto a voces"

La campaña presidencial de Trump y su elección no implicó una verificación exhaustiva del estatus migratorio de sus trabajadores, dijeron los exempleados al Post. De hecho, una extrabajadora asegura que sus superiores sacaron su nombre y el de otros indocumentados de una lista de personas que iban a ser examinadas por el Servicio Secreto antes de una visita de Trump al club en 2016.

¿Cómo conseguían el trabajo sin papeles?

Varios extrabajadores le aseguraron al diario que los gerentes de mantenimiento y limpieza los contrataron aún sabiendo que sus documentos eran fraudulentos . El ama de llaves Gilberta Domínguez de Oaxaca, México, le dijo al Post que "su gerente llenó su solicitud por ella en 2016 porque ella no hablaba inglés".

"Y le dije: 'Mira, nosotros no tenemos papeles buenos'", asevera Domínguez que le dijo a su gerente. "Ella dijo: 'No importa; No hables de eso'".