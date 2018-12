Su amigo Adam McLane, de 42 años y miembro de una asociación cristiana en San Diego, quiso acompañarlo. "He estado siguiendo esta historia desde hace varias semanas a través de la prensa. Lo que yo he visto no es una crisis política, no me preocupa todo lo que se ha dicho, me preocupa la crisis humanitaria, en la que personas que están en situaciones terribles necesitan ayuda", señaló.