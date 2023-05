Esas imágenes de enseñanza a niños de “rituales y adoración a Lucifer” son falsas: se hicieron con inteligencia artificial

Por último, una supuesta pareja de niñas cuyas extrañas manos, sobre todo las de la pequeña que está a la izquierda de la imagen, delatan que no se trata de una foto real. Vemos que su mano derecha (recuadro rojo) apenas tiene tres dedos que sujetan, de manera antinatural, lo que parece ser un libro. Su otra mano, la izquierda, parece estar puesta al revés, ya que se ve el dedo meñique más largo que el anular y este más largo que el corazón o medio. En la niña de la derecha no se aprecian bien los dedos de su mano derecha, la que sujeta, como su compañera, un libro, pero no parece que tenga cinco dedos. Optic AI or Not calcula en un 93% las probabilidades de que esta supuesta foto sea una creación de un programa de IA.