Cambiar Ciudad
elDetector

Es falso que esa imagen muestre a un candidato a papa “de madre mexicana y padre hondureño”: fue generada con IA

Publicaciones en redes aseguran que el hombre de la fotografía es “Jesús Costly Hernández”, pero no hay registros de un cardenal papable con ese nombre.

Abril Mulato Salinas 's profile picture
Por:Abril Mulato Salinas
Tres herramientas de detección de IA determinaron que esa imagen fue creada digitalmente.
Tres herramientas de detección de IA determinaron que esa imagen fue creada digitalmente.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / pexels / Gabriel Bouys - AFP vía Getty Images) / Captura de X.

Después de que el papa Francisco falleciera el 21 de abril de 2025, en Facebook y X (antes Twitter) comenzó a circular la imagen de un hombre de piel morena con barba, vestido con una sotana roja, para asegurar que se trata de uno de los candidatos a papa, pero eso es falso. El hombre que aparece en ella no es un cardenal (los altos representantes de la Iglesia que eligen al papa) llamado “Jesús Costly Hernández” y favorito a convertirse en pontífice. Analizamos la imagen y confirmamos que fue generada con inteligencia artificial (IA).

PUBLICIDAD

“Él es el Cardenal Jesús Costly Hernández, de madre mexicana y padre hondureño, favorito entre los candidatos a ser el próximo Papa [ sic]. De resultar electo, se cumpliría la profecía de Nostradamus con el primer Papa [ sic] negro.", dice el mensaje en X, que incluye una fotografía en la que se ve al supuesto papable o “papabili” (como se le dice a los candidatos a papa). Al fondo se alcanza a ver una cascada.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

No es un cardenal

Desde elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y no hallamos información oficial o de medios de comunicación que confirmen la existencia de un cardenal de nombre Jesús Costly Hernández, ni que sea “favorito” para convertirse en el próximo papa. El nombre tampoco aparece en el listado de los más mencionados como posibles sucesores del pontífice publicado, por ejemplo, por Univision Noticias.

Además, realizamos una búsqueda inversa de imágenes de la fotografía en Google Lens y uno de los resultados arrojó una publicación de X del periodista deportivo mexicano Jesús Hernández con la misma imagen, pero acompañada de la frase: “Alistando mis valijas rumbo al Vaticano... ay mis pies”.

Más sobre elDetector

Donald Trump NO ha comentado que podría bautizar el nuevo salón de baile de la Casa Blanca “Monica Lewinsky”
4 mins

Donald Trump NO ha comentado que podría bautizar el nuevo salón de baile de la Casa Blanca “Monica Lewinsky”

Noticias Univision
La “cura milagrosa” que no lo es: cómo la desinformación mina las opciones de pacientes con cáncer
5 mins

La “cura milagrosa” que no lo es: cómo la desinformación mina las opciones de pacientes con cáncer

Noticias Univision
El gobierno de EEUU no ha prohibido las festividades de Halloween, como dicen en redes
3 mins

El gobierno de EEUU no ha prohibido las festividades de Halloween, como dicen en redes

Noticias Univision
Tiburones en piscinas tras el paso del huracán Melissa por Jamaica: los videos en redes que no te debes creer
7 mins

Tiburones en piscinas tras el paso del huracán Melissa por Jamaica: los videos en redes que no te debes creer

Noticias Univision
¡Pendiente! Decenas de videos generados con IA desinforman sobre los daños y el desarrollo del huracán Melissa
5 mins

¡Pendiente! Decenas de videos generados con IA desinforman sobre los daños y el desarrollo del huracán Melissa

Noticias Univision
Es falso que este video sea del robo al museo del Louvre en el que los ladrones se llevaron un botín en joyas
4 mins

Es falso que este video sea del robo al museo del Louvre en el que los ladrones se llevaron un botín en joyas

Noticias Univision
Del “Washington está totalmente segura” al “Portland está en llamas”: verificamos a Trump en su conferencia con el equipo de seguridad nacional
7 mins

Del “Washington está totalmente segura” al “Portland está en llamas”: verificamos a Trump en su conferencia con el equipo de seguridad nacional

Noticias Univision
Nayib Bukele NO ha prohibido Halloween en El Salvador: su voz fue alterada digitalmente en ese video
3 mins

Nayib Bukele NO ha prohibido Halloween en El Salvador: su voz fue alterada digitalmente en ese video

Noticias Univision
NO es cierto que al aeropuerto JFK, de Nueva York, haya llegado una mujer de “Torenza”, un país inexistente
5 mins

NO es cierto que al aeropuerto JFK, de Nueva York, haya llegado una mujer de “Torenza”, un país inexistente

Noticias Univision
Excrementos, Woodstock 1969 y un video real: así se movió la desinformación durante la protesta “No Kings Day” contra Trump
5 mins

Excrementos, Woodstock 1969 y un video real: así se movió la desinformación durante la protesta “No Kings Day” contra Trump

Noticias Univision

Al revisar la sección de comentarios encontramos que una usuaria calificó como “innecesario” el post, a lo que el autor respondió: “Al día me hacen 100 memes, déjame reírme de uno”. Al comparar la imagen de perfil de YouTube del periodista con la imagen que circula del supuesto “papable” encontramos un gran parecido e incluso coincidencia en el primer nombre y el apellido, aunque no son la misma persona.

PUBLICIDAD

Contactamos a Hernández y este dijo a elDetector vía correo electrónico que la imagen es falsa y que no es la primera vez que en redes se comparten fotos con su rostro asegurando que “se trata de otra persona” y/o “que hizo algo” que no es verdad. “Es parte de un hate [odio] constante y colectivo que sufro a diario. Yo no la hice, ni la mandé a hacer”, dijo el periodista.

Una segunda búsqueda con palabras clave en Google nos arrojó reportes de medios que confirman que la imagen de Hernández ha sido utilizada en otras ocasiones para relacionarlo con distintos eventos noticiosos con los que no estuvo relacionado.

La imagen se generó con IA

Posteriormente, analizamos la imagen con tres diferentes herramientas de detección de IA para verificar su autenticidad. La herramienta gratuita WasitAI determinó que en la misma había evidencia sustancial de que la imagen o una parte importante de ella fue creada por IA.

También Sightengine, otra herramienta gratuita, determinó con un 99% de probabilidad que la imagen fue intervenida mediante IA y, por último, IsitAI determinó que existía un 99% de probabilidad de que el gráfico hubiese sido creado con inteligencia artificial

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falsa la fotografía que supuestamente muestra a un cardenal llamado Jesús Costly Hernández, y también que el hombre que aparece en ella sea uno de los candidatos favoritos a convertirse en el próximo papa. Desde elDetector confirmamos que la fotografía no es real y además que no existe un cardenal papable con ese nombre. Tres análisis de detección de inteligencia artificial arrojaron que la imagen es una creación digital. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

PUBLICIDAD

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoPapa FranciscoPapa Franciscomuerte Papa FranciscoMexicanoMemeMemesRedes SocialesInteligencia ArtificialDesinformación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX