Es falso que esa imagen muestre a un candidato a papa “de madre mexicana y padre hondureño”: fue generada con IA

Después de que el papa Francisco falleciera el 21 de abril de 2025, en Facebook y X (antes Twitter) comenzó a circular la imagen de un hombre de piel morena con barba, vestido con una sotana roja, para asegurar que se trata de uno de los candidatos a papa, pero eso es falso. El hombre que aparece en ella no es un cardenal (los altos representantes de la Iglesia que eligen al papa) llamado “Jesús Costly Hernández” y favorito a convertirse en pontífice. Analizamos la imagen y confirmamos que fue generada con inteligencia artificial (IA).

“Él es el Cardenal Jesús Costly Hernández, de madre mexicana y padre hondureño, favorito entre los candidatos a ser el próximo Papa [ sic]. De resultar electo, se cumpliría la profecía de Nostradamus con el primer Papa [ sic] negro.", dice el mensaje en X , que incluye una fotografía en la que se ve al supuesto papable o “papabili” (como se le dice a los candidatos a papa). Al fondo se alcanza a ver una cascada.

No es un cardenal

Desde elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y no hallamos información oficial o de medios de comunicación que confirmen la existencia de un cardenal de nombre Jesús Costly Hernández, ni que sea “favorito” para convertirse en el próximo papa. El nombre tampoco aparece en el listado de los más mencionados como posibles sucesores del pontífice publicado, por ejemplo, por Univision Noticias .

Además, realizamos una búsqueda inversa de imágenes de la fotografía en Google Lens y uno de los resultados arrojó una publicación de X del periodista deportivo mexicano Jesús Hernández con la misma imagen, pero acompañada de la frase: “Alistando mis valijas rumbo al Vaticano... ay mis pies”.

Al revisar la sección de comentarios encontramos que una usuaria calificó como “innecesario” el post, a lo que el autor respondió: “Al día me hacen 100 memes, déjame reírme de uno”. Al comparar la imagen de perfil de YouTube del periodista con la imagen que circula del supuesto “papable” encontramos un gran parecido e incluso coincidencia en el primer nombre y el apellido, aunque no son la misma persona.

Contactamos a Hernández y este dijo a elDetector vía correo electrónico que la imagen es falsa y que no es la primera vez que en redes se comparten fotos con su rostro asegurando que “se trata de otra persona” y/o “que hizo algo” que no es verdad. “Es parte de un hate [odio] constante y colectivo que sufro a diario. Yo no la hice, ni la mandé a hacer”, dijo el periodista.

Una segunda búsqueda con palabras clave en Google nos arrojó reportes de medios que confirman que la imagen de Hernández ha sido utilizada en otras ocasiones para relacionarlo con distintos eventos noticiosos con los que no estuvo relacionado.

La imagen se generó con IA

Posteriormente, analizamos la imagen con tres diferentes herramientas de detección de IA para verificar su autenticidad. La herramienta gratuita WasitAI determinó que en la misma había evidencia sustancial de que la imagen o una parte importante de ella fue creada por IA.

También Sightengine , otra herramienta gratuita, determinó con un 99% de probabilidad que la imagen fue intervenida mediante IA y, por último, IsitAI determinó que existía un 99% de probabilidad de que el gráfico hubiese sido creado con inteligencia artificial

Conclusión

Es falsa la fotografía que supuestamente muestra a un cardenal llamado Jesús Costly Hernández, y también que el hombre que aparece en ella sea uno de los candidatos favoritos a convertirse en el próximo papa. Desde elDetector confirmamos que la fotografía no es real y además que no existe un cardenal papable con ese nombre. Tres análisis de detección de inteligencia artificial arrojaron que la imagen es una creación digital. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

