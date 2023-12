No, la imagen actual de Santa Claus no fue creada por Coca-Cola

Publicaciones en redes sociales aseguran que la imagen moderna de Santa Claus o Papá Noel, como un anciano regordete, simpático y vestido de rojo y blanco, fue creada por Coca-Cola. Sin embargo, esto no es así. Una serie de poemas y relatos del siglo XIX –entre ellos “A Visit From St. Nicholas” (Una visita de San Nicolás), mejor conocido como “The Night Before Christmas” (La noche antes de Navidad)– así como dibujos creados en esa época por el caricaturista Thomas Nast son considerados los principales responsables del surgimiento de la figura actual del hombre de barba blanca que anda en trineo y lleva juguetes. Mientras que no fue hasta 1920 que la famosa marca de refrescos comenzó a usar esa representación en sus publicidades.