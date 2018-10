ICE y la Patrulla Fronteriza suspenden “todo tipo de operativos” en las zonas donde impactará el huracán Michael

"No estamos pidiendo papeles a la entrada de los albergues, eso no es competencia nuestra. Los refugios son administrados por la Cruz Roja y los condados, nosotros no tenemos ni estamos haciendo ese tipo de trabajo”, enfatizó una fuente de ICE.