Primero un huracán en 1975, luego un incendio y ahora Michael: esta mujer perdió su casa tres veces

Mexico Beach, FL.- Mexico Beach no era el destino turístico más conocido del Panhandle de Florida. Más bien se ufanaba de ser un escape tranquilo, diferente a los resorts abarrotados de gente . Pero desde que el huracán Michael impactó la zona, este pueblo costero ha acaparado los titulares a escala nacional.

Esta vez no corrieron con la misma suerte. Un día después del paso del ciclón, Peggy con ayuda de su hija, Shawna, envió un mensaje a sus clientes sobre lo que había sucedido.

Recuperar el turismo y algunos objetos

A pesar de la tragedia que puede representar para alguien perder su principal fuente de ingresos y su casa en un sólo día, Wood se ve tranquila y no pierde la sonrisa. No es la primera vez que le sucede algo así.

“ Perdí mi casa con el huracán Eloise en el 75, perdí mi casa por un incendio en el 94, esta es la tercera vez que me quedo sin nada , así que, ¡ya sabes! Estoy aprendiendo cómo se hace”, dice riendo.

No saben si volverán

Un lugar de retiro

Mientras observa los escombros de lo que era una tienda de vasijas artesanales, recuerda que sus padres vivieron varios huracanes, pero ninguno como este , dice. “Opal fue uno de ellos, pero esa vez a su casa no le pasó nada”.

Dice que nunca pudo imaginar tanta devastación. “Sólo he visto algo así en televisión”.

“Cuando recorres la calle no reconoces nada. Llevo manejando estas calles más de seis años, y ahora me pierdo, porque todos los edificios y casas que había, ya no están, ni los árboles. Es catastrófico”.