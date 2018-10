La historia de Jimmy López, el hombre que todavía busca su casa porque el huracán se la llevó

No la encuentra por ningún lado. Pasea de un lado a otro de la ciudad junto a su esposa tratando de hallar los restos de lo que era su hogar, pero no hay ni rastro. Ni paredes, ni techo, ni pertenencias. Donde antes estaba su casa de dos pisos, ahora apenas quedan una decena de palos. “Mi casa no se encuentra por ningún lado”, explica a un equipo de Univision Noticias este ingeniero de sistemas de 56 años que trabaja en la fuerza aérea mexicana de la base de Tyndall, a unas 15 millas de Mexico Beach.