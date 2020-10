La presunta computadora portátil de Hunter Biden: una explicación

The New York Post publicó el miércoles un artículo basado en correos electrónicos presuntamente obtenidos de una computadora portátil que Hunter Biden, el hijo del exvicepresidente Joe Biden, supuestamente había dejado para su reparación en un taller de Delaware en abril de 2019. He aquí una breve explicación para ayudar a los lectores a evaluar su importancia. Seguiremos actualizando este artículo conforme haya más información disponible.

¿Qué hay de nuevo?

La idea central del artículo es que un correo electrónico del 17 de abril de 2015 sugiere que Hunter Biden propició que un alto ejecutivo de una empresa de energía ucraniana se reuniera con el entonces vicepresidente, cuando este último estaba a cargo de la política estadounidense hacia Ucrania. "Estimado Hunter, gracias por invitarme a DC y darme la oportunidad de reunirme con tu padre y pasar [sic] un tiempo juntos. Es realmente [sic] un honor y un placer", dice el correo electrónico, supuestamente escrito por Vadym Pozharskyi, un asesor de la junta directiva de Burisma.

¿Qué importancia tendría esto?

Hunter Biden en 2014 se convirtió en miembro de la junta de Burisma, lo cual, según sugirieron informes noticiosos de aquel momento, era un conflicto de intereses, dado el cargo de su padre. El exvicepresidente ha dicho que no habló de Burisma con su hijo. El correo electrónico no especifica la naturaleza de la reunión y está escrito de manera que podría estarse refiriendo a una posible reunión futura. Sin embargo, los republicanos han intentado durante mucho tiempo vincular a Joe Biden con los intereses comerciales de su hijo, e incluso han iniciado una investigación en el Senado, por lo que cualquier indicio de que el vicepresidente ayudó a su hijo podría ser políticamente perjudicial. El New York Post afirmó que era un "correo electrónico que representa una evidencia irrefutable".

¿Cómo sabemos que el correo electrónico es auténtico?

No lo sabemos. El New York Post publicó impresiones en PDF de varios correos electrónicos presuntamente tomados de la computadora portátil, pero a pesar de ser un correo electrónico "que representa una evidencia irrefutable", apenas muestra una foto tomada el día antes de que se publicara la historia, según Thomas Rid , autor de Active Measures, un libro sobre la desinformación. "No hay información de encabezado, ni metadatos". El Washington Post no ha podido verificar o autenticar de forma independiente estos correos electrónicos, pues no se han concedido las solicitudes para realizar una inspección del disco duro de la computadora portátil. El New York Post dijo que obtuvo el material del exalcalde de Nueva York Rudolph W. Giuliani, un abogado personal del presidente Trump.

Tampoco hay indicios de que Hunter Biden haya respondido al correo electrónico.

Además, otro presunto correo electrónico publicado por el New York Post contradice la idea de que Hunter Biden podría influir en su padre. "Lo que él haga y diga no está en nuestras manos", escribió Hunter Biden en un correo electrónico que el New York Post dijo que fue enviado el 13 de abril de 2014.

¿Qué dice la campaña de Biden?

Andrew Bates, portavoz de campaña de Joe Biden, dijo que una revisión de los horarios de Biden de 2015 no revela ningún registro de dicha reunión. Los funcionarios que trabajaban para Biden en ese momento le dijeron a The Fact Checker que no se realizó dicha reunión.

"Estuve con el vicepresidente en todas sus reuniones sobre Ucrania", dijo Michael Carpenter , asesor de política exterior de Biden en 2015. "Nunca se reunió con este tipo. De hecho, nunca había oído hablar de este tipo hasta que salió a la luz la historia del New York Post".

El artículo del New York Post también cita un correo electrónico de Pozharskyi a Hunter Biden diciendo que "iba a compartir esta información con la embajada de Estados Unidos aquí en Kiev, así como con la oficina del Sr. Amos Hochstein en Estados Unidos".

"Sé a ciencia cierta que nunca se puso en contacto conmigo ni con mi oficina", dijo Hochstein , quien en ese momento trabajaba en estrecha colaboración con Biden como enviado especial y coordinador de asuntos energéticos internacionales. "Le proporcioné todos los registros a la investigación del Senado, y nunca se mencionó a este tipo, ni correos electrónicos, ni correspondencia. Conozco a casi todos los participantes del sector energético en Ucrania. Nunca conocí a este tipo".

Carpenter dijo que el vicepresidente no se habría reunido con un ejecutivo de empresa. "Era el vicepresidente de Estados Unidos", dijo. "Se reunía con los primeros ministros".

Esto no excluye la posibilidad de que Biden le estrechara la mano brevemente y conversara con Pozharskyi durante un evento público. Hunter Biden, por ejemplo, ayudó a que un socio comercial potencial, Jonathan Li, le estrechara la mano a su padre en el vestíbulo de un hotel de Beijing cuando el vicepresidente realizó un viaje oficial a China.

Pozharskyi, en el correo electrónico del 17 de abril, menciona que habló con Hunter "ayer por la noche". A solicitud de The Fact Checker, un asistente de Biden revisó el calendario de Biden para el 16 de abril de 2015. El vicepresidente pronunció un discurso en la recepción del Día de la Independencia de Grecia en la Casa Blanca, entre las 5 p. m. y las 6 p. m., y luego habló en la gala del Congressional Fire Services Institute, de 6:30 p. m. a 8 p. m., dijo el asistente.

¿Qué dice Hunter Biden?

Cuando se le pidió que verificara si el correo electrónico es genuino, el abogado de Hunter Biden, George Mesires, le dijo a The Fact Checker: "No tenemos idea de dónde salió esto, y ciertamente no podemos acreditar nada de lo que Rudy Giuliani le proporcionó al NY Post, pero lo que sí sé con certeza es que esta supuesta reunión nunca sucedió".

¿Hay errores en el reporte del New York Post?

Un artículo separado , sobre otro correo electrónico, afirma que a una empresa de relaciones públicas que trabajaba para Burisma se le permitió participar en una conferencia telefónica sobre una futura visita de Joe Biden a Ucrania. Pero no hubo nada secreto sobre esta llamada, y la transcripción se hizo pública y se publicó en el sitio web de la Casa Blanca.

En términos más generales, el New York Post repite la falsedad, promovida por Trump, de que "Biden padre presionó a los funcionarios del gobierno en Ucrania para que despidieran a un fiscal que estaba investigando a la empresa".

Hemos verificado los hechos de esta historia en repetidas ocasiones . Durante el segundo mandato del presidente Obama, Biden estuvo a cargo de la cartera de Ucrania, y se mantuvo en estrecho contacto con el presidente del país, Petro Poroshenko. Las instrucciones de Biden eran convencer y presionar a Poroshenko para que hiciera reformas que los benefactores occidentales de Ucrania querían ver como parte de la salida de Ucrania de la órbita de Rusia. Pero los estadounidenses vieron un obstáculo a las reformas en la persona de Viktor Shokin, el principal fiscal ucraniano a quien Estados Unidos consideraba ineficaz y en deuda con Poroshenko y los oligarcas corruptos de Ucrania. En particular, Shokin no había realizado una investigación sobre el fundador de Burisma, Mykola Zlochevsky.

La embajada de Estados Unidos en Kiev propuso que Biden, durante su visita al país en 2015, utilizara una entrega pendiente de $1 mil millones en garantías crediticias como palanca para forzar las reformas. Biden se dirigió al parlamento ucraniano, denunciando el "cáncer de la corrupción" en el país y criticando a la fiscalía. Durante esa visita, Biden le dijo en privado a Poroshenko que se retendrían las garantías crediticias a menos que Shokin fuera sustituido. Después de repetidas llamadas y reuniones entre los dos hombres durante varios meses, Shokin fue destituido y se otorgaron las garantías crediticias.

Pavlo Klimkin, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania desde 2014 hasta el 29 de agosto de 2019, dijo que el despido de Shokin fue una exhortación universal de los benefactores de Ucrania. "La exigencia vino no solo de Estados Unidos, y no solo de Biden", dijo. "La escuché en cada reunión con las instituciones financieras internacionales, especialmente el FMI y el Banco Mundial. No fue solo Biden. Claramente".

Colin H. Kahl, el asesor de seguridad nacional de Biden en ese momento, le dijo a The Fact Checker que "nuestra política sobre la corrupción y Shokin en Ucrania siguieron volviéndose más estrictas a lo largo de 2015, por lo que toda la teoría del caso [en el New York Post] no tiene sentido".

¿Por qué sale esto ahora?

Buena pregunta. El FBI supuestamente obtuvo el disco duro a principios de este año de John MacIsaac, quien dijo que es dueño de Wilmington Mac Shop.

MacIsaac les dijo a los periodistas el miércoles que en abril de 2019 se entregó en su tienda de Wilmington, Delaware, una computadora portátil MacBook. MacIsaac, quien dijo que era legalmente ciego [ legally blind: tienen visión, pero no la suficiente], dijo que estaba casi seguro de que fue Hunter Biden quien dejó la computadora. Dijo que hizo varios intentos para ponerse en contacto con Hunter Biden, pero el equipo todavía estaba en sus manos 90 días después de que lo dejaran allí, y dijo que sintió curiosidad por lo que había visto.

Hizo una copia del disco duro y se la dio a Giuliani. El fin de semana pasado, Giuliani le pasó una copia al New York Post. Pero presumiblemente, la computadora portátil habría sido útil para la investigación del Senado, que duró un año, y en la cual no se encontró ninguna irregularidad por parte de Biden.

Como Giuliani ha intentado localizar información sobre Hunter Biden y Ucrania, ha interactuado regularmente con un legislador ucraniano que recientemente fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser un "agente ruso activo durante más de una década" y estuvo involucrado en una operación de influencias para influir en las elecciones de 2020. Esas interacciones han generado temores de que los correos electrónicos puedan ser parte de una campaña de desinformación más extensa.

Este artículo fue publicado originalmente en The Washington Post el 14 de octubre de 2020.

