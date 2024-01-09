Cambiar Ciudad
Ese video usa falsamente la imagen de esta presentadora para promover un producto que supuestamente "cura" las hemorroides

Se ha viralizado un video que contiene un fragmento televisivo de Noticias Caracol de hace más de tres años, en el que aparentemente la conductora del programa Doctora en casa, Fernanda Hernández, promociona un producto que eliminaría las hemorroides, pero no es así. El clip original fue manipulado.

Ivette Franco
Por:
Ivette Franco.
En la grabación original no se entrevista a un proctólogo, sino a una cirujana general.
En la grabación original no se entrevista a un proctólogo, sino a una cirujana general.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / captura de Facebook.

Un video compartido en Facebook muestra a Fernanda Hernández –conductora del segmento televisivo Doctora en casa de Noticias Caracol– supuestamente presentando a quien sería el “mejor proctólogo” para promover un producto que afirma "curar" las hemorroides. Pero es falso. A pesar de que el contenido original del programa aborda el tema de las hemorroides, la grabación fue manipulada pues en ningún momento Hernández promociona algún medicamento ni sostiene una conversación con un proctólogo.

En los primeros 11 segundos del video, Hernández menciona la posibilidad de tratamiento para las hemorroides, mientras que en la parte inferior se visualiza un texto que dice: "¿Cómo curar las hemorroides en 1 día en casa? Entrevista con el mejor proctólogo". Posteriormente, aparece la imagen de un hombre, identificado como proctólogo, diciendo que un "remedio revolucionario" alivia el dolor en "un día" y “cura” las hemorroides en “una semana”.

El clip cuenta con más de un millón de reproducciones desde su publicación el 20 de diciembre de 2023.

En elDetector realizamos una búsqueda con palabras clave en Google y encontramos el video original publicado en el sitio web de Noticias Caracol, en octubre de 2019, en la sección Doctora en casa. Al contrastarlo con el contenido desinformante, observamos similitudes y diferencias.

Identificamos que el encuadre, la vestimenta y el discurso de la presentadora en los primeros 11 segundos eran idénticos. Entre las diferencias, notamos la ausencia del texto en la parte inferior al inicio del clip. A partir del minuto 0:12 todo es distinto: ni el hombre identificado como proctólogo ni el producto para las hemorroides están presentes. En su lugar, observamos a una persona descrita como cirujana general.

Contrariamente a lo mencionado en la publicación falsa, la presentadora en realidad señala que es necesario tener precaución con los “remedios caseros o medicamentos de venta libre” porque aunque puedan aliviar los síntomas, no abordan la raíz del problema y, además, pueden provocar efectos secundarios.

También desde elDetector encontramos que en la cuenta oficial de Instagram de Hernández, su biografía indica: “No vendo ni soy imagen de productos”.

Al final del post desinformante, instan a las personas a tomar acción con el siguiente mensaje: “Date prisa y haz tu pedido antes de que se agote el producto”. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) señala que las redes sociales y plataformas de mensajería son el principal mercado para estafas relacionadas con la salud. Advierten sobre la necesidad de precaución al considerar “soluciones rápidas” para problemas de salud, ya que suelen ser una señal de advertencia en esquemas de fraude.

No es la primera vez que desmentimos una publicación que manipula imágenes de una figura reconocida para hacer creer que promociona un producto llamado Relifix que supuestamente curaría las hemorroides.

En diciembre de 2023, elDetector catalogó como falsa una publicación que superó el medio millón de visualizaciones en menos de una semana. En ella, manipularon la voz del conferencista internacional especializado en temas de salud César Lozano y utilizaron su imagen sin su autorización. Su propio equipo desmintió que existiera algún vínculo entre Lozano y el producto.

Conclusión

Es falso que la presentadora del segmento televisivo Doctora en casa de Noticias Caracol, Fernanda Hernández, promueva en ese video de su programa un producto para curar las hemorroides, como se difunde en Facebook. En elDetector hallamos la grabación original y verificamos que fue manipulada porque, aunque sí se abordan posibles tratamientos para las hemorroides, en ningún momento se promociona algún producto o se incluye la entrevista a un proctólogo. Por el contrario, se advierte a las personas tener precaución con los medicamentos de venta libre. Hernández señala, además, en su cuenta oficial de Instagram que no vende ni es imagen de ningún producto. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

Fuentes

Google. Búsqueda de palabras clave. 4 de enero de 2024.

elDetector. Univision Noticias. Ese producto que promete aliviar las hemorroides tras “una sola aplicación” usa falsamente la imagen de César Lozano. 13 de diciembre de 2023.

Noticias Caracol. Hemorroides: ¿Qué son, por qué salen y cómo curarlas? 3 de octubre de 2019.

Instagram. Cuenta oficial de Fernanda Hernández. 5 de enero de 2024.

Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. 6 consejos contra las estafas: No se deje engañar por los fraudes de salud. 4 de marzo de 2021.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

elDetectorFalsoManipuladonoticias falsas Desinformación Redes SocialesSalud

