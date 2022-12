Ni asesinato ni vacuna: esto es lo que pasó antes de la súbita muerte de Grant Wahl en Qatar 2022

“Lo que había sido un resfriado durante los últimos 10 días, se convirtió en algo más severo en la noche del juego entre EEUU-Países Bajos , y pude sentir un nuevo nivel de presión y molestia en mi pecho. No tenía covid (me hago pruebas regularmente aquí), pero fui a la clínica del centro de prensa hoy y me dijeron que probablemente tengo bronquitis. Me dieron antibióticos y algún jarabe fuerte para la tos y ya me estoy sintiendo un poco mejor apenas unas horas después”, escribió el periodista.