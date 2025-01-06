Frente a la Casa Blanca NO construyeron una supuesta cárcel: es una tarima de observación dispuesta para la toma de posesión presidencial del 20E

La estructura muestra realmente la preparación para la toma de posesión presidencial en apenas unos días.

Circula en español Facebook y en X (antes Twitter) en inglés, la afirmación de que frente a la Casa Blanca se construyó una “cárcel”. A los posteos les acompaña una fotografía de la residencia presidencial y al frente una estructura metálica de unos tres pisos visibles. Es falso que esa sea una prisión.

Notas de la comunidad en X y un comunicado del Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos dan cuenta que se trata de una tarima dispuesta para la toma de posesión de Donald Trump como presidente el 20 de enero.

Es una estructura que se instala cada cuatro años

“Alerta importante: ¡La cárcel fuera de la Casa Blanca está casi completa!!! ¿Estás listo para ver arrestos???”, se lee en una publicación en Facebook.

Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens nos llevó a publicaciones en X que muestran la misma fotografía que circula en Facebook, con la afirmación en inglés de que se trata de una cárcel construida frente a la Casa Blanca.

McKissack & McKissack fue la firma designada para crear durante esas tres tomas de posesión estos puestos de observación, en los que se ve una estructura similar a la que circula en la actualidad como la supuesta “cárcel frente a la Casa Blanca”.

“Tres tribunas construidas cerca de la Casa Blanca permiten que el presidente electo, su personal y su familia, los funcionarios del gobierno y la prensa vean con seguridad el desfile inaugural y cumplan con sus obligaciones profesionales con el país durante el evento”, se lee en el artículo de la firma de arquitectura e ingeniería . Una de las fotografías de referencia muestra una estructura metálica frente a la Casa Blanca, aunque esta tiene un solo piso.

Ya con el dato de que se trata de una tribuna de observación, en elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en Google , que nos llevó al banco de imágenes de Getty Images con diversas fotografías de los desfiles inaugurales . Algunas de las fotos muestran la construcción de las estructuras frente a la Casa Blanca en diferentes años; por ejemplo: 2004 (para la toma de posesión de George W. Bush en 2005) y 2008 (para el desfile inaugural de Barack Obama en 2009).

El 11 de octubre de 2024, el Servicio de Parques Nacionales informó sobre los preparativos en el Parque Lafayette y las aceras de la Casa Blanca para la toma de posesión presidencial el 20 de enero de 2025. “La construcción de las tribunas para pasar revista al desfile de la inauguración presidencial suele comenzar el 1 de noviembre del año anterior a la inauguración. A veces, los cierres y las obras de construcción se realizan antes. Este año, las obras comenzaron el 1 de octubre [de 2024] para disponer del tiempo adicional necesario para crear un entorno más seguro para las actividades de construcción”, se lee.

Conclusión

Es falso que frente a la Casa Blanca se haya construido una cárcel, como afirman publicaciones en Facebook en español y X (antes Twitter) en inglés. Notas de la comunidad en X señalan que se trata de puestos de observación para el desfile de la toma de posesión presidencial del 20 de enero. Además, una búsqueda con palabras clave en Google dio resultados en el banco de imágenes Getty Images, que cuenta con fotos de las estructuras que igualmente se instalaron frente a la Casa Blanca en las tomas de posesión de 2005 y 2009. También encontramos un comunicado de prensa del Servicio de Parques Nacionales sobre los preparativos y la instalación de tribunas para el desfile tras la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

