Esa fotografía que muestra a Javier Milei besando una bandera estadounidense es falsa: fue hecha con IA

En redes sociales circula una imagen en la que aparece el presidente de Argentina, Javier Milei , besando una bandera estadounidense, pero es falso que sea una foto real , pues fue creada con inteligencia artificial (IA).

PUBLICIDAD

“Repudio absoluto de esta sumisión vergonzosa y humillante... si le gusta otro país que se vaya para allá. ¡Fuera Milei!”, dice una publicación en Threads y en Instagram . El mensaje incluye una supuesta fotografía en donde se ve al mandatario argentino besando la bandera de Estados Unidos mientras el presidente Donald Trump observa o aplaude al fondo (según el corte de la imagen).

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Fue creada con IA

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y esta arrojó como resultado una publicación en X (antes Twitter) con la misma imagen de Milei que estamos chequeando.

Al analizarla, encontramos que en su parte inferior derecha se puede leer la palabra “GROK” y se ve un símbolo. Grok es la herramienta de IA de X que usa Aurora , un modelo de conversión de texto a imagen que sirve para crear ilustraciones a partir de descripciones textuales.

También analizamos la imagen con la herramienta de detección de inteligencia artificial AI Image Detector y esta determinó que había un 74% de probabilidad de que hubiera sido creada con IA. Mientras que AI Detect Content , otra herramienta de detección de IA, señaló que la imagen tenía un 68% de probabilidad de haber sido hecha con IA.

PUBLICIDAD

Otra publicación de X que resultó de la búsqueda inversa de imágenes incluye lo que parece ser una captura de pantalla de un posteo publicado desde la cuenta verificada del presidente colombiano, Gustavo Petro . “Besa tu bandera, la del pueblo, si no te conviertes en títere de todos”, dice el mensaje que acompaña la supuesta fotografía de Milei besando la bandera de Estados Unidos.

El texto que acompaña el pantallazo dice: “A @petrogustavo se le acaba de borrar este trino ( posteo). Favor Retuit bien grande”.

Hicimos una búsqueda de palabras clave en Google y encontramos algunas notas de medios que informaban que el presidente colombiano había compartido y posteriormente eliminado una imagen de Milei creada con IA. Dichos reportes retomaron la fotografía de Milei que se viralizó recientemente.

Conclusión

Es falsa la fotografía que supuestamente muestra a Javier Milei besando una bandera de Estados Unidos mientras Donald Trump le aplaude. La publicación fue creada con GROK, la herramienta de IA de X que sirve para crear ilustraciones a partir de descripciones textuales. También encontramos reportes de medios que informaron que la misma imagen creada con IA fue compartida por el presidente colombiano Gustavo Petro en X como si fuera contenido real y posteriormente fue eliminada. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

PUBLICIDAD

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.