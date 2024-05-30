Es falso que esa foto de Schwarzenegger durmiendo en la calle fue tomada tras haber sido rechazado por un hotel que él “inauguró” en California

Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / Mauricio Santana - Getty Images de Netflix y Dieter Nagl - AFP vía Getty Images iStock (fotos) / captura de Facebook.

La fotografía muestra al actor de Hollywood acostado al pie de una estatua de bronce.

Circula en Facebook, Instagram y WhatsApp una fotografía del exgobernador de California y también actor de Hollywood Arnold Schwarzenegger acostado en una bolsa de dormir en el suelo, debajo de una estatua de bronce de un hombre con grandes músculos y pose de fisicoculturista, en cuyo pedestal se lee su nombre: Arnold.

El texto que acompaña la imagen afirma falsamente que Schwarzenegger tuvo que dormir en la calle, bajo una escultura que lo representa, tras haber sido rechazado por un hotel que supuestamente él habría inaugurado, con esa estatua, cuando era gobernador de California (entre 2003 y 2011).

Verificamos la falsedad al hallar la imagen original mediante una búsqueda inversa de imágenes en TinEye y Google Lens.

“El afamado actor Arnold Schwarzenegger publicó una foto de él mismo durmiendo en la calle, bajo su famosa estatua de bronce, y tristemente escribió: ‘Cómo han cambiado los tiempos’… La razón por la que escribió la frase no fue solo porque era viejo, sino porque cuando era gobernador de California inauguró ese hotel con su estatua”, se lee en las publicaciones que circulan en redes.

Otra búsqueda inversa de imágenes, pero esta vez en TinEye , nos llevó a un artículo del portal E! News, también del 15 de enero de 2016, en el que explican que el actor estaba en Ohio grabando la película 478 . “La estrella de cine y exgobernador de California se burló un poco de sí mismo hoy mientras estaba en Columbus, Ohio, pretendiendo (suponemos) tomar una siesta junto a la gran estatua de bronce de su yo fisicoculturista que ocupa el exterior del Greater Columbus Convention Center”, se lee.

Hicimos una búsqueda con palabras clave (en inglés) en Google e identificamos que esa estatua de bronce no está en California, ni en las afueras de un hotel, sino en Columbus, Ohio, en el área exterior del centro de convenciones de la ciudad. Además, hallamos que la pieza fue inaugurada un año después de que Schwarzenegger terminara su gestión como gobernador de California, en 2011.

“Instalada originalmente en las afueras del Auditorio Conmemorativo de los Veteranos del Condado de Franklin en 2012, la escultura se le volvió a dedicar en 2014 cuando se trasladó a su ubicación actual, en el exterior del centro de convenciones”, se lee en Ohio Magazine .

En Google Maps se puede confirmar la ubicación actual de la estatua llamada Arnold, frente al Greater Columbus Convention Center, en Ohio.

Con otra búsqueda con palabras clave en Google (en inglés), además de una búsqueda avanzada con fechas, no hallamos ninguna información de que Schwarzenegger haya inaugurado algún hotel mientras gobernó California.

Conclusión

Es falso que el exgobernador y actor de Hollywood Arnold Schwarzenegger tuviera que dormir en la calle, bajo la estatua que lleva su nombre, tras haber sido rechazado por un hotel que supuestamente inauguró, con esa escultura, cuando era gobernador de California, como afirman publicaciones que circulan en redes sociales y en WhatsApp. La estatua fue inaugurada después de su mandato como gobernador y no está ubicada en California, sino en Ohio. Además, la foto fue difundida por el actor en 2016 durante la filmación de la película 478, como comprobamos mediante una búsqueda inversa de imágenes en Yandex y Google Lens. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

