Esa foto de Joe Biden y Volodymyr Zelensky tomados de la mano está manipulada

Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / Dimitar Dilkoff - AFP vía Getty Images (foto) / iStock / captura de Facebook.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no caminaron de la mano como se aprecia en una foto compartida en Facebook . La imagen está manipulada.

PUBLICIDAD

El texto que acompaña a la fotografía dice que Zelensky toma de la mano a Biden “tras firmar un acuerdo de miles de millones de dólares de ayuda”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:



En la foto que se comparte en redes sociales, vemos al presidente estadounidense con gafas de sol y un abrigo oscuro, supuestamente, tomando de la mano a su homólogo ucraniano, vestido con pantalones y chaqueta de color marrón. Al fondo se ven unas cadenas negras y unas pinturas de temática religiosa.

Una foto manipulada

Una búsqueda inversa de imágenes en TinEye reveló que la primera vez que se compartió la fotografía fue el 20 de febrero de 2023 en la web de The New York Times (NYT) . La imagen original lleva la firma de Daniel Berehulak , uno de sus fotógrafos, es más ancha , y en ella aparecen, a la derecha del encuadre, un soldado con ropa de camuflaje y metralleta junto con otro hombre, a su lado, también con gafas de sol.

La fotografía manipulada parece haber utilizado la captura que publicó el mismo NYT en su cuenta de X (antes Twitter) aquel día, pero recortando la parte de abajo de la misma, donde aparecen el nombre del fotógrafo, el del medio y su respectivo logo.

Ni en la foto utilizada en X ni en el texto publicado en la web del NYT, Biden y Zelensky van de la mano. La imagen forma parte de la cobertura que ese medio hizo de la visita sorpresa de Biden a Kiev ese día de febrero de 2023, encuentro del que también informó Univision Noticias y en el que el estadounidense reiteró el apoyo de Washington a Ucrania en su guerra contra Rusia y en el que anunció ayudas económicas a Kiev.

PUBLICIDAD

Conclusión

La imagen en la que se ve, supuestamente, a Joe Biden y Volodymyr Zelensky tomados de la mano está manipulada. En la fotografía original, hecha por el fotógrafo Daniel Berehulak, de The New York Times se aprecia claramente que ambos presidentes no van tomados de la mano. demás, la foto analizada es un recorte de la original. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.