Lo bueno y lo malo de la extensión de recortes de impuestos de Trump

El virtual presidente electo, Donald Trump, ha dicho que entre las prioridades de su próxima administración está la extensión de los recortes de impuestos aprobados en 2017 , durante su primera gestión.

Las reacciones de expertos, instituciones y el actual gobierno del demócrata Joe Biden, ofrecen visiones encontradas sobre los posibles impactos de los planes de Trump en materia fiscal.

Mientras algunas instituciones sostienen que la extensión de los recortes sólo benefician a los más ricos, otras dicen que los ahorros de los más ricos y las empresas terminan por beneficiar a la clase trabajadora, una teopr[ia, que sin embargo, no se materializóen esos términos durante la rebaja impositiva de Trump en su primer gobierno.

Pero la mayor preocupación de los críticos del plan de recortes recae en el potencial impacto en el déficit nacional.

Según estimaciones del Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB en inglés), un organismo sin fines de lucro con sede en Washington DC, los recortes podrían agregar entre 4 y 5 billones de dólares (trillion en inglés) al déficit fiscal.

El debate sobre la extensión de los recortes está en el centro de las prioridades del próximo gobierno porque la ley de beneficios fiscales autorizada en 2017 expirará a finales de 2025.

Qué dicen los impulsores de la extensión de los recortes fiscales

Según los partidarios de Trump, la extensión de los beneficios de la ley de 2017, que ha sido calificada como uno de los mayores éxitos legislativos del primer gobierno del republicano, impulsará el crecimiento económico.

La ley establece una menor carga fiscal según el rango de ingresos de los individuos y un mayor espectro para las deducciones fiscales.

También un mayor crédito tributario por hijos, de 2,000 dólares, cuando antes de la ley era de sólo 1,000 dólares.

Pero esos y otros beneficios podrían expirar a finales de 2025 si el Congreso, que será controlado por mayorías republicanas en ambas cámaras, no aprueba una extensión de la ley.

Sin embargo, Trump y sus aliados en el próximo Congreso han prometido sacar adelante esa extensión y autorizar más beneficios fiscales, como la eliminación del impuesto a las propinas y a los impuestos aplicados a los ingresos por Seguro Social.

Karoline Leavitt, una vocera del equipo de transición de Trump, dijo recientemente a Fox News que los recortes fiscales son una prioridad para el próximo gobierno.

“Estas son cosas que se pueden hacer a través del Congreso, y trabajaremos con los miembros en el Capitolio para redactar esa legislación para que el presidente Trump pueda promulgarla inmediatamente y hacer cambios reales para el pueblo estadounidense”, dijo Leavitt.

Trump ha nombrado a asesores clave como Kevin Hassett, quien estará al frente del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca en el próximo gobierno, para defender el plan de recortes fiscales. En la primera gestión del republicano, Hassett fue uno de los principales impulsores del plan de recortes.

Los legisladores republicanos que asumirán el control del Congreso han dicho que buscarán aprobar las principales propuestas de Trump en los primeros 100 días de gobierno.

Tras una reunión entre legisladores republicanos luego del triunfo de Trump, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, republicano por Louisiana, dijo que desde el primer día trabajarán con el presidente entrante para aprobar sus propuestas.

“En lo que nos estamos concentrando ahora es en estar listos, el día 1”, dijo después de reunirse recientemente con colegas del Partido Republicano para trazar el camino a seguir.

Las políticas que surjan revivirán debates de larga data sobre las prioridades de Estados Unidos, sus enormes desigualdades de ingresos y el tamaño y alcance adecuados de su gobierno, especialmente ante los crecientes déficits federales que ahora se acercan a los 2 billones de dólares al año.

Las discusiones pondrán a prueba si Trump y sus aliados republicanos pueden lograr los tipos de resultados en el mundo real que deseaban, necesitaban o apoyaban cuando los votantes dieron al partido el control del Congreso y la Casa Blanca.

Quién se ve más afectado por la posible expiración de la ley de recortes fiscales

El destino de la ley de 2017 podría afectar la economía de la clase media estadounidense. Según el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, la familia promedio de cuatro personas con ingresos medios nacionales verá un aumento de impuestos de $1,695 si la ley no se extiende.

Algunos asesores ven una ventaja aún mayor para las personas de alto patrimonio (HNI en inglés).

"Los hogares con un patrimonio neto muy alto ahora pueden dar un suspiro de alivio", dice Dale Hershman, director de SickAdvisory Services. "Específicamente, es probable que muchas menos familias tengan que afrontar ahora un impuesto a la herencia".

La ley de 2017 duplicó los límites de exención del Impuesto Federal sobre el Patrimonio. Después de este recorte fiscal temporal, la exención saltó de 14.3 millones de dólares por pareja casada a 28.6 millones de dólares.

Michael Rosenberg, fundador de Diversified Investments, una firma privada de asesoría fiscal en Nueva Jersey, dijo que estas medidas podrían beneficiar a muchos.

"Como ocurre con cualquier reducción de impuestos, estas políticas podrían aumentar los ingresos discrecionales, dando a las personas más libertad para gastar o ahorrar", dijo a AP Rosenberg. "Las personas más jóvenes pueden tener una mayor capacidad de ahorrar para su jubilación o su primera vivienda, mientras que los jubilados podrían utilizar los ingresos adicionales para reforzar los fondos de emergencia o mejorar su estilo de vida".

Sin embargo, advirtió que la implementación requiere negociación. Las exenciones de la Seguridad Social, señala Rosenberg, pueden venir acompañadas de límites de ingresos para garantizar que las personas con mayores ingresos contribuyan de manera justa.

Las propuestas de Trump de eliminar el impuesto a las propinas y una seguridad social libre de impuestos, también podrían tener impactos posibles, aunque limitados, según expertos.

"El plan de Trump para eliminar los impuestos sobre las propinas puede ofrecer alivio a los trabajadores de la hostelería, pero es poco probable que esta política por sí sola tenga un impacto económico amplio", dijo a AP Jason Gilbert, fundador de RGA Investment Advisors, una consultoría de inversiones con sede en Nueva York.

Biden dice que el plan económico de Trump es un “desastre”

Biden dijo esta semana que el plan económico de su sucesor es un "desastre".

En un discurso en el que elogió su propio legado, Biden afirmó que las promesas de Trump en materia fiscal y arancelaria son un “gran error”. Por ese motivo urgió al republicano a abandonar esas ideas.

"Rezo a Dios para que el presidente electo deseche el Proyecto 2025. Creo que sería un desastre económico para nosotros y para la región", dijo Biden en un discurso en la organización Brookings Institution en Washington, en referencia a un plan formulado por los conservadores para un segundo gobierno de Trump.

Biden agregó que serán los consumidores estadounidenses los que pagarán el precio de los aranceles que Trump ha prometido imponer a México, Canadá y China. Juntos, son los tres mayores socios comerciales de Estados Unidos.

"Creo que este abordaje es un gran error", añadió.

Ante una audiencia de economistas, hizo reiteradas referencias al buen estado de la economía estadounidense, por lo que pidió a Trump no llevar a cabo políticas nocivas para el crecimiento.

"El presidente electo Trump está recibiendo la economía más fuerte de la historia moderna, que es la envidia del mundo", dijo Biden. "Si nosotros no lideramos el mundo, ¿qué nación lo hace? ¿Quién une a Europa? ¿Quién intenta unir a Oriente Medio?".

Expertos e instituciones dicen que más recortes fiscales derivarán en mayor déficit

Normalmente, el precio de los recortes de impuestos sería un factor para desecharlo. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que mantener en vigor las disposiciones que expirarán a finales del año entrante añadiría unos 4 billones de dólares al déficit en una década.

Además de eso, Trump quiere incluir sus propias prioridades en el paquete fiscal, incluida la reducción de la tasa corporativa, ahora del 21% con respecto a la ley de 2017, al 15%, y eliminar los impuestos individuales sobre las propinas y el pago de horas extras.

En cambio, algunos republicanos han argumentado que las exenciones fiscales se pagarán por sí solas, con los ingresos provenientes del crecimiento económico potencial. Los aranceles de Trump que flotaron la semana pasada podrían proporcionar otra fuente de ingresos compensatorios.

Algunos republicanos argumentan que existe un precedente para simplemente extender los recortes de impuestos sin compensar los costos porque no son cambios nuevos sino una política federal existente.

"Si simplemente se extiende la ley actual, no aumentaremos ni reduciremos los impuestos", dijo el senador Mike Crapo, republicano por Idaho, presidente entrante del Comité de Finanzas del Senado, en Fox News.

Dijo que la crítica de que los recortes de impuestos aumentarían el déficit es "ridícula". Hay una diferencia entre impuestos y gasto, dijo, "y simplemente tenemos que hacer llegar ese mensaje a Estados Unidos".

El CRFB estima que la agenda económica de Trump podría aumentar la deuda nacional en hasta 15 billones de dólares en una década, casi el doble de lo que habrían hecho los planes de Kamala Harris en el peor de los casos.

Una parte importante de los costos adicionales proviene de las propuestas de Trump de extender sus recortes de impuestos a partir de 2017, según el organismo no partidista.

En general, muchas de las políticas de Trump podrían acabar perjudicando a algunos de los más pobres de la sociedad, dijo a la AFP Margot Crandall-Hollick, investigadora principal del Centro de Política Fiscal Urban-Brookings.

"Creo que una presidencia de Trump probablemente proporcionaría beneficios bastante limitados, si es que ofrecería alguno, a las personas de bajos ingresos", dijo.

"Y si se añaden los aranceles, que van a aumentar el costo de los bienes que utiliza la gente común, sería un efecto negativo neto para la mayoría de las personas con ingresos bajos y moderados", añadió.

Con información de The Associated Press y AFP.

