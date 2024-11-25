El plan 2.0 para los taxes de Trump

Ajustar impuestos y aranceles aparece entre las principales medidas económicas que Donald Trump ha dicho que pondrá en marcha en su segundo mandato en la Casa Blanca.

Sobre lo primero hay un panorama bastante claro de por dónde arrancarán las cosas: extender los cambios tributarios que el Congreso aprobó en el primer período de Trump.

Se trata de una ley de 2017 que redujo temporalmente casi todos los porcentajes de lo que debemos pagar en impuestos federales y mejoró otros puntos para algunas familias en Estados Unidos, como el Crédito Tributario por Hijo.

Los cambios vencen al cierre de 2025, pero parece haber ánimo para ampliarlos por más tiempo entre los republicanos que serán mayoría en el Congreso el próximo año.

Trump prometió ajustes tributarios más profundos durante la campaña. Habló de eliminar el pago de impuestos a lo que se gane por propinas y horas extra. También de lo que se reciba en beneficios del Seguro Social.

Pero se desconoce cuánto impulso lograrán cambios como esos en Washington, porque si reciben luz verde habrá que ver cómo se compensa el hueco que dejarán en los ingresos del gobierno.

Lo que suceda con los impuestos tendrá un impacto directo en los bolsillos de casi todos los contribuyentes. Y como el futuro de las finanzas de los hogares en el país jugó un papel tan importante en las elecciones presidenciales, aquí respondemos qué se sabe y qué no de los planes de Trump para los ‘taxes’ en su gobierno 2.0.